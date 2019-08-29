Лактаційні кризи: що робити, коли у жінки недостатньо молока

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Лактаційний криз – що робити коли не вистачає молока
Лактаційні кризи: що робити / marchofdimes.org

Гіпогалактія (лактаційні кризи) виникає тоді, коли у мами молочні залози недостатньо виробляють молока. Існує велика кількість причин, чому цей стан виникає.

Лікар-педіатр Катерина Павленко-Чуняк радить годуюючим мамам заспокоїтися і не панікувати.

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Лактаційні кризи — коли дитина потребує більше молока. Це виникає на першому, шостому та дев’ятому місяці.

Причини гіпогалактії

1. Первинна:

  • нейроендокринні розлади в організмі матері, що виникли під час вагітності та пологів або мали місце раніше;
  • ускладнений перебіг вагітності та пологів;
  • пізнє прикладання малюка до грудей, відсутність або слабкість смоктального рефлексу у народився недоношеним або незрілим малюка.

2. Вторинна (найбільш поширена):

  • неправильне (недостатнє, не збалансоване харчування мами)
  • стрес, поганий сон, виснаження не тільки фізичне, емоційне, духовне (у дитини двоє батьків, тому батько також повинен брати участь)
  • мастит, тріщини сосків, захворювання у мами
  • медикаменти, алкоголь (гормональні, седативні, барбітурати)
  • важке фізичне навантаження
  • неправильне прикладання до грудей
  • неповне спорожнення грудей, під час годування, чи після

Лактаційні кризи можуть виникати через неповне спорожнення грудей
Лактаційні кризи можуть виникати через неповне спорожнення грудей

Як збільшити лактацію

1. Режимні і гігієнічні заходи:

– часте прикладання дитини до грудей протягом дня, виключення тривалої нічної перерви між годуваннями;

– дотримання жінкою режиму дня і відпочинку протягом усього періоду лактації;

– повноцінний і збалансований раціон; ⠀

2. Фітотерапія та фізіотерапія.

3. Лікарська терапія передбачає призначення годуючій мамі вітамінних препаратів, гормонів. Але застосовувати їх можна тільки лише за призначенням лікаря-педіатра.

При лікуванні гіпогалактії важливим є жінки повинно бути велике бажання годувати грудьми. Головне – правильно налаштувати себе у тому, що всі старання увінчаються успіхом.

Головне у лікуванні гіпогалактії – бажання жінки налаштувати лактацію
Головне у лікуванні гіпогалактії – бажання жінки налаштувати лактацію

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Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я Вагітність і пологи Догляд за немовлятами
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