Лактаційні кризи: що робити, коли у жінки недостатньо молока
Гіпогалактія (лактаційні кризи) виникає тоді, коли у мами молочні залози недостатньо виробляють молока. Існує велика кількість причин, чому цей стан виникає.
Лікар-педіатр Катерина Павленко-Чуняк радить годуюючим мамам заспокоїтися і не панікувати.
Читайте також: Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
Лактаційні кризи — коли дитина потребує більше молока. Це виникає на першому, шостому та дев’ятому місяці.
Причини гіпогалактії
1. Первинна:
- нейроендокринні розлади в організмі матері, що виникли під час вагітності та пологів або мали місце раніше;
- ускладнений перебіг вагітності та пологів;
- пізнє прикладання малюка до грудей, відсутність або слабкість смоктального рефлексу у народився недоношеним або незрілим малюка.
2. Вторинна (найбільш поширена):
- неправильне (недостатнє, не збалансоване харчування мами)
- стрес, поганий сон, виснаження не тільки фізичне, емоційне, духовне (у дитини двоє батьків, тому батько також повинен брати участь)
- мастит, тріщини сосків, захворювання у мами
- медикаменти, алкоголь (гормональні, седативні, барбітурати)
- важке фізичне навантаження
- неправильне прикладання до грудей
- неповне спорожнення грудей, під час годування, чи після
Лактаційні кризи можуть виникати через неповне спорожнення грудей
Як збільшити лактацію
1. Режимні і гігієнічні заходи:
– часте прикладання дитини до грудей протягом дня, виключення тривалої нічної перерви між годуваннями;
– дотримання жінкою режиму дня і відпочинку протягом усього періоду лактації;
– повноцінний і збалансований раціон; ⠀
2. Фітотерапія та фізіотерапія.
3. Лікарська терапія передбачає призначення годуючій мамі вітамінних препаратів, гормонів. Але застосовувати їх можна тільки лише за призначенням лікаря-педіатра.
При лікуванні гіпогалактії важливим є жінки повинно бути велике бажання годувати грудьми. Головне – правильно налаштувати себе у тому, що всі старання увінчаються успіхом.
Головне у лікуванні гіпогалактії – бажання жінки налаштувати лактацію
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.