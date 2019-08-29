Лактаційні кризи: що робити, коли у жінки недостатньо молока

Гіпогалактія (лактаційні кризи) виникає тоді, коли у мами молочні залози недостатньо виробляють молока. Існує велика кількість причин, чому цей стан виникає.

Лікар-педіатр Катерина Павленко-Чуняк радить годуюючим мамам заспокоїтися і не панікувати.

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Лактаційні кризи — коли дитина потребує більше молока. Це виникає на першому, шостому та дев’ятому місяці.

Причини гіпогалактії

1. Первинна:

нейроендокринні розлади в організмі матері, що виникли під час вагітності та пологів або мали місце раніше;

ускладнений перебіг вагітності та пологів;

пізнє прикладання малюка до грудей, відсутність або слабкість смоктального рефлексу у народився недоношеним або незрілим малюка.

2. Вторинна (найбільш поширена):

неправильне (недостатнє, не збалансоване харчування мами)

стрес, поганий сон, виснаження не тільки фізичне, емоційне, духовне (у дитини двоє батьків, тому батько також повинен брати участь)

мастит, тріщини сосків, захворювання у мами

медикаменти, алкоголь (гормональні, седативні, барбітурати)

важке фізичне навантаження

неправильне прикладання до грудей

неповне спорожнення грудей, під час годування, чи після



Лактаційні кризи можуть виникати через неповне спорожнення грудей

Як збільшити лактацію

1. Режимні і гігієнічні заходи:

– часте прикладання дитини до грудей протягом дня, виключення тривалої нічної перерви між годуваннями;

– дотримання жінкою режиму дня і відпочинку протягом усього періоду лактації;

– повноцінний і збалансований раціон; ⠀

2. Фітотерапія та фізіотерапія.

3. Лікарська терапія передбачає призначення годуючій мамі вітамінних препаратів, гормонів. Але застосовувати їх можна тільки лише за призначенням лікаря-педіатра.

При лікуванні гіпогалактії важливим є жінки повинно бути велике бажання годувати грудьми. Головне – правильно налаштувати себе у тому, що всі старання увінчаються успіхом.



Головне у лікуванні гіпогалактії – бажання жінки налаштувати лактацію

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