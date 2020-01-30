Супрун розповіла, що робити, якщо розбився термометр
Всі у кого вдома є термометр бояться його розбити через отруйність ртуті, яка міститься в ньому. Але часто це дійсно трапляється.
Про те, як правильно очистити кімнату, якщо у ній розбився термометр, розповіла Уляна Супрун з посиланням на рекомендації, які дає Агентство США з охорони навколишнього середовища.
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Як діяти, якщо розбили термомтр
Уляна Супрун
“ Не панікуйте й виведіть із кімнати усіх, хто не прибиратиме ртуть. Речовина починає випаровуватися при температурі +20℃, а тому можна одразу ж відкрити вікно, аби зменшити концентрацію випарів ртуті у приміщення та охолодити його. Не робіть протяг! Так ртуть пошириться кімнатою і її буде складніше збирати”.
- Одягніть гумові, нітрилові або латексні рукавички.
- Обережно зберіть уламки від термометра та покладіть їх на шматок паперового рушника. Згорніть його та помістіть у пластиковий пакет (або зіп-пакет), який можна герметично закрити.
Обов'язково одягніть рукавички, щоб почати прибирання/Фото:Unsplash
- Використовуйте скребок або шматок картону для того, щоб зібрати часточки ртуті в невелику кульку. Рухи мають бути спокійними аби ртуть безконтрольно не рознеслась по дому.
- Ртуть може розповсюджуватись на великі відстані, отож важливо оглянути все приміщення та зазирнути у всі щілини. В темній кімнаті використовуйте ліхтарик.
- Щоб зібрати крихти ртуті використовуйте піпетку. Потім обережно вичавіть ртуть з піпетки на вологий паперовий рушник.
- За допомогою двох листів картону загорніть ртуть у рушник. Помістіть рушник у зіп-пакет, закрийте та промаркуйте, що там знаходиться ртуть.
- Після того, як ви зібрали великі частинки, візьміть крем для гоління та змажте їм щітку. Протріть щіткою заражені місця – це допоможе зібрати зовсім дрібні часточки ртуті.
Скотч допоможе зібрати рештки ртуті
- Як ще один варіант, ви можете використовувати скотч, щоб зібрати дрібне скло та ртуть. Важливо повільно відклеювати його від поверхні, щоб ртуть встигла зачепитись за клейку стрічку.
- Скотч та щітку також покладіть в зіп-пакет та промаркуйте. Після прибирання приміщення провітрюйте протягом 24 годин.
- Всі заражені ртуттю речі необхідно віднести в пункти утилізації. Їхні адреси можна дізнатись у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій або в райдержадміністрації.
Чого не можна робити
- Не використовуйте віник чи пилосос. Так ртуть розпадеться на менші частинки та потрапить у повітря.
- Не виливайте ртуть у водостік. Так ртуть залишиться у водостоку та продовжить "опромінювати" території.
- Не залишайтеся у тому ж одязі, у якому ви були під час того, як розбився термометр. На ньому можуть залишатися частки ртуті.
- Якщо ви знайшли розбитий термометр, але не бачите ртуті поруч із ним, або ртуть знаходиться у важкодоступних місцях, варто викликати рятувальників, аби вони оглянули приміщення та виміряли рівень ртутних випарів. За потреби вони проведуть демеркуризацію приміщення – очистять його від токсичної ртуті.
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