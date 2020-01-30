Супрун розповіла, що робити, якщо розбився термометр

Всі у кого вдома є термометр бояться його розбити через отруйність ртуті, яка міститься в ньому. Але часто це дійсно трапляється.

Про те, як правильно очистити кімнату, якщо у ній розбився термометр, розповіла Уляна Супрун з посиланням на рекомендації, які дає Агентство США з охорони навколишнього середовища.

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Як діяти, якщо розбили термомтр

Уляна Супрун “ Не панікуйте й виведіть із кімнати усіх, хто не прибиратиме ртуть. Речовина починає випаровуватися при температурі +20℃, а тому можна одразу ж відкрити вікно, аби зменшити концентрацію випарів ртуті у приміщення та охолодити його. Не робіть протяг! Так ртуть пошириться кімнатою і її буде складніше збирати ”.

Одягніть гумові, нітрилові або латексні рукавички.

Обережно зберіть уламки від термометра та покладіть їх на шматок паперового рушника. Згорніть його та помістіть у пластиковий пакет (або зіп-пакет), який можна герметично закрити.

Обов'язково одягніть рукавички, щоб почати прибирання/Фото:Unsplash

Використовуйте скребок або шматок картону для того, щоб зібрати часточки ртуті в невелику кульку. Рухи мають бути спокійними аби ртуть безконтрольно не рознеслась по дому.

Ртуть може розповсюджуватись на великі відстані, отож важливо оглянути все приміщення та зазирнути у всі щілини. В темній кімнаті використовуйте ліхтарик.

Щоб зібрати крихти ртуті використовуйте піпетку. Потім обережно вичавіть ртуть з піпетки на вологий паперовий рушник.

За допомогою двох листів картону загорніть ртуть у рушник. Помістіть рушник у зіп-пакет, закрийте та промаркуйте, що там знаходиться ртуть.

Після того, як ви зібрали великі частинки, візьміть крем для гоління та змажте їм щітку. Протріть щіткою заражені місця – це допоможе зібрати зовсім дрібні часточки ртуті.

Скотч допоможе зібрати рештки ртуті

Як ще один варіант, ви можете використовувати скотч, щоб зібрати дрібне скло та ртуть. Важливо повільно відклеювати його від поверхні, щоб ртуть встигла зачепитись за клейку стрічку.

Скотч та щітку також покладіть в зіп-пакет та промаркуйте. Після прибирання приміщення провітрюйте протягом 24 годин.

Всі заражені ртуттю речі необхідно віднести в пункти утилізації. Їхні адреси можна дізнатись у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій або в райдержадміністрації.

Чого не можна робити

Не використовуйте віник чи пилосос. Так ртуть розпадеться на менші частинки та потрапить у повітря.

Не виливайте ртуть у водостік. Так ртуть залишиться у водостоку та продовжить "опромінювати" території.

Не залишайтеся у тому ж одязі, у якому ви були під час того, як розбився термометр. На ньому можуть залишатися частки ртуті.

Якщо ви знайшли розбитий термометр, але не бачите ртуті поруч із ним, або ртуть знаходиться у важкодоступних місцях, варто викликати рятувальників, аби вони оглянули приміщення та виміряли рівень ртутних випарів. За потреби вони проведуть демеркуризацію приміщення – очистять його від токсичної ртуті.

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