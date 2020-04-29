Що робити, якщо ти залишився без роботи під час карантину?

Кабінет міністрів продовжив карантин, тож тепер українцям доведеться залишатися вдома щонайменше до 11 травня. Якщо ви залишились без роботи і ваші заощадження майже закінчились – не панікуйте.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Така ж ситуація спіткала велику частину населення чи не у всіх країнах світу. Ми розкажемо, як діяти, коли ви перестали отримувати стабільний дохід.

Як зберегти фінанси

Насамперед, варто переглянути свої витрати. Можливо, доведеться відмовитися від певних звичок, зокрема шкідливих. Наприклад, якщо ви давно хотіли кинути курити, зараз – саме час. Лише уявіть, за місяць затятий курець витрачає на цигарки до 1500 гривень.



Проаналізуйте, на що зазвичай ви витрачаєте найбільше. Перевірте, який у вас тариф мобільного оператора та кабельного провайдера, чи справді ви користуєтеся всіма його перевагами. Перегляньте свої платні підписки та автоматичні зняття з банківських карт (серіали на Netflix зможуть почекати кілька місяців).

Записуйте свої витрати. Чи не кожен з нас хоч раз стикався з ситуацією, коли гроші раптово закінчуються (а якщо у вас є діти, то ви знаєте про що ми), а згадати, на що вони пішли, вдається не одразу. Натомість хороша система обліку грошей дозволяє економити 5–10% щомісяця. Ви можете завантажити собі додаток на смартфон, який рахуватиме та аналізуватиме все за вас.



Не піддавайтесь спокусі купити щось вже і зараз (ні, вам зовсім не потрібен пилосос, можна просто підмести). Складіть список необхідних товарів та послуг на найближчий тиждень та місяць (якщо йдеться про серйозні покупки) і чітко його дотримуйтеся.



Під час карантину не варто здійснювати серйозних покупок нерухомості та техніки.



Не потрібно скуповувати валюту. Адже саме панічні настрої українців створили дефіцит долара на початку карантину. Коли попит на валюту різко збільшується, зростає і ціна на неї.



Підходьте до організації харчування комплексно. Попри спокусу замовити готову їжу з доставкою додому, варто більше готувати самому. Проаналізуйте, які саме продукти ви купуєте. Можливо, є дешевша альтернатива, яка аж ніяк не поступатиметься якістю.

Зауважте, що ціни на фрукти з початку карантину різко зросли, натомість подешевшало м’ясо та овочі. За словами експертів, у квітні-травні зростуть ціни на сезонні товари та цитрусові. Перед походом у супермаркет варто скласти меню на тиждень з конкретними стравами та пропорціями. Обов’язково порахуйте, скільки грошей на це знадобиться. Не варто скуповувати все одразу, адже певні продукти можуть мати обмежений термін зберігання та швидко зіпсуються.

Спробуйте зменшити плату за оренду квартири. Законних підстав взагалі не платити немає. До того ж, варто розуміти, що орендодавець – така ж людина, як і ви, яка також могла залишитися без джерел доходу. Проте ви можете домовитись з ним про тимчасове розстрочку або зменшення ціни. Варто чітко обумовити період часу, про який йдеться. Будьте відкритими до пропозицій та старайтесь дійти компромісу.

Оплачуйте комунальні послуги вчасно. Попри те, що під час карантину з українців не стягуватимуть штрафи за несвоєчасну оплату комунальних послуг, не варто перестати її оплачувати взагалі. Адже нарахування нікуди не зникнуть і згодом їх так чи інакше потрібно буде оплатити у повному обсязі.

Користуйтеся кешбеками. Банки намагаються активізувати споживчі витрати українців, тому вводять додаткові кешбеки при онлайн-торгівлі. При оплаті товарів чи послуг у категорії “Карантин” ви зможете повернути щонайменше 10% витрачених коштів.

Як знайти роботу?

Економія економією, але рано чи пізно гроші почнуть закінчуватися. Звісно, це не найкраща ситуація. Але не варто впадати у відчай: з будь-якої складної ситуації можна знайти вихід, головне – бажання та зусилля, які ви готові докласти.

Насамперед, проаналізуйте можливості, які відкриваються перед вами у рамках вашої професії. За допомогою сучасних технологій ви зможете продовжувати займатися тим, що і завжди, проте за нових умов. Якщо ж ваша професія у час карантину зовсім незатребувана – наприклад, ви працювали у сфері туризму – варто подумати про тимчасове перепрофілювання. Обов’язково зверніть увагу на зміни на ринку праці в Україні. До слова, зараз різко зростає попит на кур'єрів, операторів колл-центрів та водіїв. Якщо ви не маєте наміру повністю змінювати професію, розгляньте вакансії з частковою зайнятістю. Щоб після завершення карантину можна було без проблем повернутися до свого попереднього виду діяльності.

Пропонуємо вашій увазі наступні варіанти для тимчасового або й постійного заробітку:

Онлайн-уроки. Зараз у режимі онлайн можна навчитися або навчити практично будь-чому. Ви можете проводити заняття на різноманітну тематику – іноземні мови, математика, кулінарія, дизайн чи навіть гра на фортепіано. Головне – добре розбиратися у тій сфері, яку ви маєте намір викладати. Перекладач. Знаєте щонайменше одну мову, окрім рідної? Існує безліч спеціалізованих сайтів, де замовники розміщують оголошення про письмовий переклад. Чим більше ви будете працювати, тим більше отримуватимете відгуків. Відповідно ваш рейтинг та заробітна плата зростатимуть. Звісно, знання одразу декількох мов буде перевагою і дозволятиме опрацьовувати більше замовлень.

Продавайте речі. Раніше ви придбали якусь річ і розумієте, що майже нею не користуєтесь? Можливо, варто її продати комусь, хто потребуватиме її на даний момент більше? Для цього також існує чимало онлайн-сервісів. Можете безкоштовно розміщувати своє оголошення на низці сайтів. Якщо таких речей у вас назбиралось багато, можете навіть створити спеціальну сторінку у якійсь із соцмереж. Продавайте фото та відео. Вмієте спіймати вдалий кадр? Чому б не перетворити це з простого захоплення у заробіток? Ви можете розміщувати свої роботи на фото- чи відеостоках, ви зможете отримувати гроші за кожне завантаження. Проте зауважте: для цього вам знадобиться відповідна техніка та готовність регулярно викладати нові матеріали. Професійне блогерство. Якщо ви вмієте цікаво викладати свої думки, гарно володієте мовою та справді добре орієнтуєтесь в темі, про яку хочете писати, ведення блогу із простого хобі перетвориться у засіб заробітку. Звісно, аби почати отримувати за це гроші, доведеться докласти трохи зусиль. Насамперед – завоювати довіру та прихильність аудиторії. Як тільки він почне користуватися популярністю, матиме постійних відвідувачів, ви зможете заробляти, розміщаючи там рекламу ваших партнерів. Не боїтесь камери та любите створювати оригінальні відео? Пропонуємо вам почати вести свій ютуб-блог. Якщо ви будете монетизувати своє відео, ютуб показуватиме рекламу під час його перегляду, а ви будете отримувати від цього прибуток.

Прогнози

З початку карантину у службі зайнятості України зареєструвалося понад 58 тисяч нових безробітних. А прогнози щодо рівня безробіття у 2020 році зросли з 8,1% до 9,4%. Карантин суттєво вплинув на ринок праці. Звісно, зараз найбільш затребуваними є працівники медичної сфери. Багато країн зіштовхнулися з нестачею кадрів. Лікарів відкликають з пенсії, до роботи залучають студентів. До прикладу, через пандемію COVID-19 до лікарської практики повернувся навіть прем’єр-міністр Ірландії. Найбільше виграють ті сфери, яким попри численні виклики, вдасться перейти в онлайн-режим. Відповідно через це зростатиме попит і на професії, пов’язані з комп’ютерною сферою. Адже техніка регулярно потребує обслуговування та діагностики. Ті підприємці, які змогли підлаштуватися під нові карантинні реалії та перевели частину свого бізнесу в онлайн-режим, дещо менше відчуватимуть наслідки кризи. Адже попри нестабільну фінансову ситуацію, є товари, попит на які буде завжди. Тож якщо у вас були магазини з одягом, парфумами, білизною та домашніми десертами, але не було сторінки в інстаграмі, саме час її створити і наповнювати.

Де знайти омріяну вакансію?

Робота зупиняється не всюди, тож навіть під час карантину у низці компаній шукають нових працівників. Використовуй спеціалізовані сайти для пошуку роботи. Ми підкажемо вам найпоширеніші з них:

Загальні:

ІТ-сфера:

Фінанси:

Державна служба:

Аграрний сектор:

Зверніть увагу, що великі компанії також зазвичай розміщують оголошення про вакансії на своїх офіційних сайтах. Тож якщо ви давно мріяли про якусь конкретну роботу, спробуйте подати туди резюме та домовитися про онлайн-співбесіду.

А поки ви шукаєте роботу…

29 березня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє надавати статус безробітного відразу після подання ним відповідної заяви до центру зайнятості. Допомога призначатиметься з першого дня після реєстрації.

Як отримати статус безробітного дистанційно? Вам потрібні копії таких документів: паспорта, ідентифікаційного коду, документа про освіту, копія трудової книжки із записом про звільнення. Їх потрібно завірити власним підписом. На окремому аркуші треба написати свій номер. Всі документи у файлі або теці разом з заявами залишаєте у скриньці для кореспонденції безпосередньо у центрі зайнятості. Звісно, ви можете зробити цю ж процедуру в режимі онлайн. Для цього напишіть заяви власноруч та сфотографуйте їх, завантажте заяви, відскануйте та разом з вищезгаданими документами надішліть їх на електронну пошту центру зайнятості, де ви перебуваєте на обліку. Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2020 році становить 650 гривень, проте на час карантину її підвищили до 1000. Варто зауважити, що оригінали документів потрібно подати до центру зайнятості впродовж 10 днів після завершення карантину.

Через карантин в Україні був ухвалений закон про новий вид допомоги підприємцям та їх працівникам — по частковому безробіттю. Право на таку грошову допомогу мають ті, хто був офіційно працевлаштованим та застрахованим у Фонді державного страхування на випадок безробіття.

Й насамкінець...

Безробіття під час і після епідемії – один із найпоширеніших страхів серед українців. Глобальну фінансову кризу 2020 року вже назвали однією з найгірших з часів “Великої депресії” із 2008 року. Як запевняють експерти, для української економіки ситуація складається краще, ніж у період кризи 2008-2009 років. До того ж, науковці активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу, вже стартували її клінічні випробування. Світ починає виходити із карантину, низка країн послаблюють обмеження та заборони. Планета оговтується від виклику, до якого вона виявилась не готовою. Якщо ми всі об’єднаємо свої зусилля, аби стримати стрімке поширення вірусу, то поступово почнемо повертатися до звичного усім ритму життя.

Проєкт створено за підтримки МХП.