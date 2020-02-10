Що робити, якщо у вас чи в когось з близьких епілепсія, – поради Супрун

10 лютого Міжнародний день боротьби з епілепсією. Цю хворобу мають близько 50 мільйонів людей по всьому світу, втім 80% відсотків із них живуть в країнах з середнім та низьким рівнем доходів, а три чверті останніх не отримують належного лікування.

Причиною будь-яких епілептичних нападів є надлишок електричних імпульсів у мозку, які відрізняються інтенсивністю й перебігом, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Всесвітній день боротьби з епілепсією: причини виникнення, лікування та міфи про хворобу

Напади бувають різними, і це не завжди судоми по всьому тілу з піною з рота. Наприклад, напад може виглядати як незначний провал у пам'яті.

Епілепсія – що це? Довготривалий неврологічний розлад, який проявляється регулярними нападами по всьому тілу або в певній його частині. Епілепсія – це не інфекційне захворювання, і нею не можна заразитися. Усі люди з епілептичним синдромом мають епілептичні напади, проте не всі, у кого вони трапляються, отримують діагноз “епілепсія”. Наприклад, у немовлят можуть траплятися епілептичні напади під час високої температури.

Перша допомога під час епілепсії

Якщо у людини стався напад епілепсії, залишайтеся з нею від початку і до кінця нападу . Дайте епілептичному нападу закінчитися самостійно.

. Дайте епілептичному нападу закінчитися самостійно. ️Потурбуйтеся про те, аби простір навколо людини був безпечним. Не кладіть нічого до рота та не намагайтеся стримати судоми силою. Натомість покладіть людині щось під голову , аби вона її не травмувала.

, аби вона її не травмувала. ️Переверніть людину у стабільне бокове положення та відмітьте час початку судом. Якщо напад триває понад п’ять хвилин, викликайте швидку допомогу.

Що робити, якщо у вас епілепсія

Розкажіть своїм друзям та близьким про хворобу, адже у такому випадку вони дізнаються про правила надання першої допомоги й зможуть допомогти вам під час наступного нападу.

Не налаштовуйте себе на те, що після зізнання про захворювання від вас відвернуться. Річ у тім, що негативна реакція викликається браком інформації. Людина, яка нічого не знає про епілепсію, може думати, що це інфекційне захворювання, якийсь прокльон тощо.



Запис електроенцефалограми людини з епілепсією під час судом / Вікісховище

Розповідайте про епілепсію, її природу, різновиди та способи перебігу. Пояснюйте, посилайтеся на дослідження та відповідайте на всі питання близьких. Адже лише так ви можете зруйнувати міфи, що сформувалися навколо них.

Напад можуть викликати галас, стрес чи навіть читання. Однак найпоширенішим чинником є яскраве та миготливе світло у випадку світлочутливої рефлексії. Саме тому необхідно відвідати лікаря-невролога, аби він встановив ваш тип епілепсії, обрав відповідний протокол лікування та попередив про чинники епілептичних нападів.

Як поводитись, якщо у когось з близьких епілепсія

Ігнорувати, соромити та дискримінувати людей з епілепсією – не вихід. Радше подякуйте людині за те, що довірилась вам.

Не варто гіперопікати людину з епілепсією, втім майте на увазі, що деякі речі можуть бути тригерами епілептичних нападів. Наприклад, ви можете слідкувати за тим, аби все було гаразд, коли плаваєте у водоймі або займаєтеся спортом, адже там ризик пошкодитися під час нападу вищий, ніж на вулиці або вдома.

Повторіть правила надання першої допомоги при нападі епілепсії. Ця інформація відкладеться у вашій пам’яті та зрине на поверхню тоді, коли буде життєво необхідна.

На теренах України існує проєкт, мета якого – поширювати інформацію про захворювання та руйнувати міфи. За хештегом #менеценелякає люди з епілепсією та їхні близькі розповідають свої історії – про те, як живуть та із чим стикаються.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.