Що робити, якщо у вас вимагають гроші за тестування або лікування COVID-19

МОЗ обіцяло українцям безкоштовне лікування від COVID-19 у комунальних та державних медустановах. Однак, деякі пацієнти повідомляли, що їм доводилося платити за деякі препарати або шукати їх самотужки, бо в лікарнях їх не було

Здоров'я 24 запитало у медичного адвоката, юриста та керівника юридичної компанії Grishakov Law Company Олександра Гришакова, чи можуть пацієнти розраховувати на безкоштовне лікування та що робити, якщо пацієнтів зобов'язують заплатити за діагностику коронавірусу, передає 24 канал.

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Нещодавно чоловік з Одещини розповів, що за два дні лікування COVID-19 витратив близько 25 тисяч гривень. Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що така ситуація виникла через погане забезпечення лікарень. За його словами після старту медичної реформи другої ланки, яка відбулася 1 квітня, ситуація зміниться.

Медичний адвокат Олександр Гришаков “Наказом МОЗ України від 02.04.2020 № 762 затверджено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Згідно з яким, Міністерство охорони здоров'я чітко встановило перелік установ, які приймають хворих на коронавірус, і це лише державні установи. Оскільки лікування коронавірусним хворим надають у держустанові, то за нього має заплатити саме держава”.

Проте, часто держустанови недофінансовані, тому пацієнтам все одно приходиться платити як і за діагностику, так і за лікування. Але, якщо людина нездужає, вона може звернутися до свого сімейного лікаря і за його направленням зробити експрес-тест на коронавірус. Якщо тест показав позитивний результат, то її мають ізолювати у тій самій лікарні.

Нещодавно, МОЗ затвердило єдиний протокол лікування хворих COVID-19. Серед запропонованих препаратів – застосовують ліки з антиретровірусної терапії, а також антибіотики за потребою.

Через те, що специфічного лікування коронавірусу поки немає, медикаменти використовують для полегшення симптомів. Якщо у державній лікарні пропонують пройти платний тест на коронавірус, треба повідомити про це у відповідні установи.

Якщо згідно протоколу надання медичної допомоги при коронавірусі у вас є симптоми чи високий ризик того, що у вас коронавірус, що встановлюється за відповідними критеріями, то вас зобов’язані протестувати.

Медичний адвокат Олександр Гришаков “Якщо за це вимагають гроші – потрібно скаржитися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я (0-800-505-201), а також у правоохоронні органи”.

Якщо ж людина опинилася у безвихідному становищі в період карантину, можна звернутися до благодійних організацій та волонтерів, які надають допомогу.



Відмова госпітаізації / інфографіка 24 каналу

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