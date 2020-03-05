Що робити, якщо в дитини виникає кашель через нерви

На жаль, дієвих способів лікування психогенного або нервового кашлю наразі немає. Але є терапія, яка може полегшити життя хворого.

У період нападу або посилення кашлю важливо відволікти дитину, розповіла лікар-педіатр Олександра Рибасова.

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Допустимі інгаляції з фізрозчином саме як відволікаюча терапія. Читання книг, просіть дитину розповісти віршик чи заспівати пісню, збір пазлів, малювання.

Часто батьки використовують мультики й на час вони дійсно допомагають полегшити кашель, але після цього кашель може посилитися.



Під час нападу потрібно відволікти дитину / ivona.bigmir.net

Що може послабити нервовий кашель?

Необхідно відновити режим дитини (нормалізувати нічний сон, додати денний); Спостерігати за провокаторами кашлю (посилюється перед школою / садком, не улюбленим гуртком); Можна вести щоденник спостереження за кашлем; Максимально виключити дратівливі і стресові фактори (знизити навантаження гаджетами, телевізором, нічним читанням); Не можна кричати та карати дитину за кашель (особливо в період нападу); Дозовані фізичні навантаження, ЛФК; Проведення психотерапії (і це єдиний працюючий метод терапії); Рідко призначаються препарати.

Як правило препарати дають швидкий ефект. Але дуже важливо пам'ятати, що без психологічної допомоги вони будуть давати короткочасний ефект. І після скасування кашель буде повертатися. Тому вони призначаються вкрай рідко.

У терапії основне – це створення психологічного комфорту для дитини, формування сприятливого мікроклімату.

Кашель може зберігатися досить довго. Основне завдання це навчитися його контролювати і в період нападів вибрати метод допомоги.

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