24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Що робити, якщо в дитини виникає кашель через нерви

- Читать новость на русском
Кашель в дітей через нерви / zaxid.net

На жаль, дієвих способів лікування психогенного або нервового кашлю наразі немає. Але є терапія, яка може полегшити життя хворого.

У період нападу або посилення кашлю важливо відволікти дитину, розповіла лікар-педіатр Олександра Рибасова.

Також на тему: Види кашлю: який найнебезпечніший та як лікувати

Допустимі інгаляції з фізрозчином саме як відволікаюча терапія. Читання книг, просіть дитину розповісти віршик чи заспівати пісню, збір пазлів, малювання.

Часто батьки використовують мультики й на час вони дійсно допомагають полегшити кашель, але після цього кашель може посилитися.

Під час нападу потрібно відволікти дитину
Під час нападу потрібно відволікти дитину / ivona.bigmir.net

Що може послабити нервовий кашель?

  1. Необхідно відновити режим дитини (нормалізувати нічний сон, додати денний);
  2. Спостерігати за провокаторами кашлю (посилюється перед школою / садком, не улюбленим гуртком);
  3. Можна вести щоденник спостереження за кашлем;
  4. Максимально виключити дратівливі і стресові фактори (знизити навантаження гаджетами, телевізором, нічним читанням);
  5. Не можна кричати та карати дитину за кашель (особливо в період нападу);
  6. Дозовані фізичні навантаження, ЛФК;
  7. Проведення психотерапії (і це єдиний працюючий метод терапії);
  8. Рідко призначаються препарати.

Як правило препарати дають швидкий ефект. Але дуже важливо пам'ятати, що без психологічної допомоги вони будуть давати короткочасний ефект. І після скасування кашель буде повертатися. Тому вони призначаються вкрай рідко.

У терапії основне – це створення психологічного комфорту для дитини, формування сприятливого мікроклімату.

Кашель може зберігатися досить довго. Основне завдання це навчитися його контролювати і в період нападів вибрати метод допомоги.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Психологія Діти Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук