Що робити, якщо в хлопця завеликий член

Піхва дуже еластична і здатна сильно збільшуватися в розмірах. Саме тому завеликий розмір члену не проблема, головне знати, що з ним робити.

Що робити, якщо в чоловіка завеликий член розповіла журналістка Тетяна Никонова.

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Що робити, якщо в нього завеликий

Перше правило – зволожуйтесь . Використовуйте лубриканти на водній основі та буде вам щастя.

. Використовуйте лубриканти на водній основі та буде вам щастя. Друге правило – заведіться . Звісно, від вас у цьому випадку залежить не все, тому дуже важливо пояснити чоловіку, для чого вам це потрібно.

. Звісно, від вас у цьому випадку залежить не все, тому дуже важливо пояснити чоловіку, для чого вам це потрібно. Третє правило – підготуйте піхву. Перед сексом її можна стимулювати пальцями, аби трішки розтягнути її.

піхву. Четверте правило – використовуйте такі пози, під час яких можете контролювати глибину проникнення, наприклад – поза вершниці. Так ви зможете контролювати глибину проникнення, й буде простіше не допустити дискомфорту. Якщо ви любите місіонерську позу – не проблема, головне, зведіть трішки ноги, аби не розширювати їх занадто сильно.



Що робити, якщо занадто великий член

Це проблема, яка вирішується з легкістю, проте спільними зусиллями. Головне – не терпіть і розповідайте партнеру, що відчуваєте біль чи дискомфорт.

Якщо ви соромитесь чи боїтесь про це заговорити, почніть з найприємнішого для чоловіка – акцентуйте на його розмірі. І йому приємно, і вам легше буде пояснити, що вас турбує.

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