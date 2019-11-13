Що робити, якщо в хлопця завеликий член

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Що робити, якщо в хлопця завеликий член
/ Unsplash

Піхва дуже еластична і здатна сильно збільшуватися в розмірах. Саме тому завеликий розмір члену не проблема, головне знати, що з ним робити.

Що робити, якщо в чоловіка завеликий член розповіла журналістка Тетяна Никонова.

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Що робити, якщо в нього завеликий

  • Перше правило – зволожуйтесь. Використовуйте лубриканти на водній основі та буде вам щастя.
  • Друге правило – заведіться. Звісно, від вас у цьому випадку залежить не все, тому дуже важливо пояснити чоловіку, для чого вам це потрібно.
  • Третє правило – підготуйте піхву. Перед сексом її можна стимулювати пальцями, аби трішки розтягнути її. 
  • Четверте правило – використовуйте такі пози, під час яких можете контролювати глибину проникнення, наприклад – поза вершниці. Так ви зможете контролювати глибину проникнення, й буде простіше не допустити дискомфорту. Якщо ви любите місіонерську позу – не проблема, головне, зведіть трішки ноги, аби не розширювати їх занадто сильно. 

В нього великий член що робити
Що робити, якщо занадто великий член

Це проблема, яка вирішується з легкістю, проте спільними зусиллями. Головне – не терпіть і розповідайте партнеру, що відчуваєте біль чи дискомфорт. 

Якщо ви соромитесь чи боїтесь про це заговорити, почніть з найприємнішого для чоловіка – акцентуйте на його розмірі. І йому приємно, і вам легше буде пояснити, що вас турбує.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Секс
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