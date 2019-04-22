Що робити, якщо в нирках пісок

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Пісок в нирках: що робити
Пісок в нирках: що робити / pixabay.com

Зазвичай слова про пісок звучать з вуст лікаря ультразвукової діагностики, коли на екрані апарату він бачить гіперехогенне (тобто щільні, "біленькі") структури розміром менше 3 мм.

Ці слова про пісок чомусь дивним чином паралізують свідомість пацієнта, але не з ідеєю "буду займатися профілактикою сечокам'яної хвороби", а з розумінням необхідності введення величезної кількості обмежень у своєму житті (спорт – не можна, відпустка – не можна, пити нирковий чай – потрібно), розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Не потрібно так робити. Мало того, що встановлення неіснуючого діагнозу приводить до призначення непотрібного (і часто взагалі неефективного лікування), так ще й віддаляє і лікаря, і пацієнта від пошуку реальної причини скарг.

Багато людей вважають, що пісок "дряпає" нирки і сечовий міхур, викликаючи при цьому цистит. Не буває циститу від піску, тому що пісок (якщо це частинки до 3 мм) нічого не можуть дряпати.

Пісок
Пісок в нирках не потрібно лікувати 

Що робити, якщо знайшли "пісок" у нирках?

Якщо у вас знайшли "піщинки" в нирці, а у вас немає ніяких скарг, не треба пити (а особливо поїти дітей) трав'яними чаями, Канефроном, Фітолізином та іншими препаратами. Дотримуйтесь нормального водного режиму і цього достатньо, щоб знизити свій ризик утворення каменів в нирках.

Якщо вас щось турбує (біль, цистити), а вас лікують від "піску", то потрібно звернутися до іншого уролога і продовжувати шукати реальну причину скарг.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина
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