Що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації: пояснення МОЗ

Попри те, що нині багато лікарень перепрофільовані та перебувають в готовності до госпіталізації людей з коронавірусною інфекцією, надання медичної допомоги в них не зупинено.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає 24 канал.

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За її словами, жодних відмов у госпіталізації не може бути.

Ірина Микичак “Тому ми рекомендуємо в обов'язковому порядку, перед тим як звернутися по госпіталізацію, проконсультуватися з сімейним лікарем. Якщо є невідкладна потреба – то звертайтеся до служби екстреної медичної допомоги”.

Вона наголосила, що якщо питання не вдалося вирішити, то можна звернутися на гарячі лінії МОЗ зі скаргою.

"Вся організація потоків пацієнтів є налагоджена, але, звичайно, можуть бути збої. Тому важливо налаштувати комунікацію з сімейним лікарем та органами охорони здоров'я", – зазначила заступниця міністра.



Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу

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