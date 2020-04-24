Що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації: пояснення МОЗ
Попри те, що нині багато лікарень перепрофільовані та перебувають в готовності до госпіталізації людей з коронавірусною інфекцією, надання медичної допомоги в них не зупинено.
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає 24 канал.
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За її словами, жодних відмов у госпіталізації не може бути.
Вона наголосила, що якщо питання не вдалося вирішити, то можна звернутися на гарячі лінії МОЗ зі скаргою.
"Вся організація потоків пацієнтів є налагоджена, але, звичайно, можуть бути збої. Тому важливо налаштувати комунікацію з сімейним лікарем та органами охорони здоров'я", – зазначила заступниця міністра.
Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу
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