Що робити, якщо вам відмовляють в тестуванні на коронавірус

Пацієнтам, яким відмовили у проведені тестування, потрібно звернутися на гарячу лінію МОЗ або ОДА того міста, де трапився інцидент.

Про це на брифінг повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, МОЗ отримує повідомлення від людей, що їм відмовляють у тестуванні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко “Хочу звернутися до усіх медиків та громадян, які мають підстави для тестування. Нас сайтах МОЗ та сайтах ОДА є гарячі лінії. Про кожну відмову в тестуванні повідомляйте за цими номерами”.

Він додав, що разом зі спеціалістами регіонального та національного рівня будуть розглядати ці звернення. І будуть забезпечувати максимальний рівень діагностики для усіх, хто цього потребує.



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