Що робити, якщо вам відмовляють в тестуванні на коронавірус
Пацієнтам, яким відмовили у проведені тестування, потрібно звернутися на гарячу лінію МОЗ або ОДА того міста, де трапився інцидент.
Про це на брифінг повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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За його словами, МОЗ отримує повідомлення від людей, що їм відмовляють у тестуванні.
Він додав, що разом зі спеціалістами регіонального та національного рівня будуть розглядати ці звернення. І будуть забезпечувати максимальний рівень діагностики для усіх, хто цього потребує.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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