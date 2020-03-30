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Що робити, якщо вам відмовляють в тестуванні на коронавірус

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Тестування на коронавірус / rbc.ru

Пацієнтам, яким відмовили у проведені тестування, потрібно звернутися на гарячу лінію МОЗ або ОДА того міста, де трапився інцидент.

Про це на брифінг повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також на тему: У МОЗ спростували інформацію про спосіб передачі коронавірусу COVID-19

За його словами, МОЗ отримує повідомлення від людей, що їм відмовляють у тестуванні. 

 
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
“Хочу звернутися до усіх медиків та громадян, які мають підстави для тестування. Нас сайтах МОЗ та сайтах ОДА є гарячі лінії. Про кожну відмову в тестуванні повідомляйте за цими номерами”.

Він додав, що разом зі спеціалістами регіонального та національного рівня будуть розглядати ці звернення. І будуть забезпечувати максимальний рівень діагностики для усіх, хто цього потребує. 


Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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