Що робити, якщо вас шантажують інтимними фото

Перша реакція на листи шантажистів – страх, паніка та заціпеніння. Пам'ятайте, саме така реакція і потрібна шахраєві, щоб під впливом страху ви відразу зробили переказ.

Деякі шахраї зламують профіль у соцмережі, знаходять інтимні фото в особистому листуванні з партнером, а потім погрожують розіслати всім знайомим та вимагають гроші. Якщо вам не підходить варіант з правоохоронними органами або це не дало потрібного результату, радимо скористатися низкою порад, які дала журналістка та сексологиня Марія Арзамасова.

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Що робити, якщо шантажують інтимними знимками

Порада №1 – не панікувати. Страх заганяє в глухий кут, паралізує психіку і заважає мислити тверезо. Зрозумійте, що ви не зробили нічого жахливого або протизаконного. У цій ситуації злочинець – шантажист , а ви – жертва.



, а ви – жертва. Ніколи не платіть гроші шантажистам. Часто справа не закінчується разовим платежем і цілком ймовірно, що вам будуть висувати нові і нові умови. Світлини все одно можуть залишатись у шахраїв, а все життя жити в страху, думаючи, викладуть ваші фото чи ні, – сумнівне задоволення. Сплачуючи злочинцям, ви фінансуєте їх діяльність, через що від їх рук може постраждати ще хтось.⠀



Що робити, якщо шантажують інтимними фото

Якщо ви зробили вибір, ваші шанси 50 на 50. Ваші фото або викладуть, або ні. Щоб пережити найгірший результат, знайдіть того, хто надасть вам підтримку, скаже потрібні слова та заспокоїть ваш страх. Ми схильні перебільшувати свою значущість. І завжди чомусь здається, що якщо наші оголені знимки побачать однокурсники, колеги чи родичі, то світ завалиться. Але це не так. Нормальні люди взагалі ніяк не відреагують на таку розсилку, адже еротичні фото є у кожного другого. Адекватна людина поставить себе на місце жертви і зможе зрозуміти чи поспівчувати.



Цілком ймовірно, що нетактовні люди будуть запитувати вас, що це за фото. Треба бути готовим до таких питань, і саме тому можна навіть підготувати стандартну відповідь: "Зламали хакери, шантажували грошима, а я відмовилася (відмовився) платити. Пробачте за незручності, проте це не моя провина".

І головне зрозумійте, що за кілька днів про цю історію забудуть, як і забували безліч таких історій серед кінозірок.

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