Що робити, якщо вас вкусив вуж

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Вкусив вуж
Вкусив вуж / commons.wikimedia.org

Вужі – неотруйні змії. Але вони харчуються жабами та дрібними рептиліями, і зуби після їжі не чистять, так що при укусі в ранку можуть потрапити шкідливі мікроби.

Тому перша допомога знадобиться і в цьому випадку.

Щоб нічого не кусало: Як уникнути укусу змії

Що робити при укусі неотруйної змії?

  1. Промийте рану проточною теплою водою з милом.
  2. Можна додатково обробити шкіру навколо укусу місцевим антисептиком.
  3. Накладіть чисту суху пов'язку.
  4. Проконсультуйтеся з лікарем. Іноді людям, яких вкусив вже, рекомендують про всяк випадок зробити щеплення від правця.

Вуж може переносити бактерії
Вуж може переносити бактерії

Що марно робити при укусі отруйної змії?

  • Закапувати в рану розчин марганцю.
  • Проводити електросудомну терапію.
  • Пити речовини, які викликають блювоту, трави.
  • Їсти зміїне м'ясо.

А що допоможе: Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога

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Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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