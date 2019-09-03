Що робити, якщо вас вкусив вуж

Вужі – неотруйні змії. Але вони харчуються жабами та дрібними рептиліями, і зуби після їжі не чистять, так що при укусі в ранку можуть потрапити шкідливі мікроби.

Тому перша допомога знадобиться і в цьому випадку. Щоб нічого не кусало: Як уникнути укусу змії Що робити при укусі неотруйної змії? Промийте рану проточною теплою водою з милом. Можна додатково обробити шкіру навколо укусу місцевим антисептиком. Накладіть чисту суху пов'язку. Проконсультуйтеся з лікарем. Іноді людям, яких вкусив вже, рекомендують про всяк випадок зробити щеплення від правця.

Вуж може переносити бактерії Що марно робити при укусі отруйної змії? Закапувати в рану розчин марганцю.

Проводити електросудомну терапію.

Пити речовини, які викликають блювоту, трави.

Їсти зміїне м'ясо. А що допоможе: Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.