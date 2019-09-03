Що робити, якщо вас вкусив вуж
Вужі – неотруйні змії. Але вони харчуються жабами та дрібними рептиліями, і зуби після їжі не чистять, так що при укусі в ранку можуть потрапити шкідливі мікроби.
Тому перша допомога знадобиться і в цьому випадку.
Щоб нічого не кусало: Як уникнути укусу змії
Що робити при укусі неотруйної змії?
- Промийте рану проточною теплою водою з милом.
- Можна додатково обробити шкіру навколо укусу місцевим антисептиком.
- Накладіть чисту суху пов'язку.
- Проконсультуйтеся з лікарем. Іноді людям, яких вкусив вже, рекомендують про всяк випадок зробити щеплення від правця.
Вуж може переносити бактерії
Що марно робити при укусі отруйної змії?
- Закапувати в рану розчин марганцю.
- Проводити електросудомну терапію.
- Пити речовини, які викликають блювоту, трави.
- Їсти зміїне м'ясо.
А що допоможе: Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога
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Джерело: Здоров'я 24
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