Що робити, якщо вдавилися, а поряд нікого немає
Вдавитись, коли поряд нікого немає – це фобія багатьох людей. Добігти до допомоги в разі повного перекриття дихальних шляхів не вийде, час іде на секунди, зателефонувати теж – голосу немає. Але допомогти самому собі можливо.
Ознаки перекриття дихальних шляхів
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Саме при наявності цих симптомів ми надаємо допомогу у вигляді прийому Геймліха та ударів між лопатками.
Раптове порушення дихання;
Беззвучні спроби кашлю;
Неможливість нічого сказати, немає голосу;
Людина тримається за горло;
Швидко починає синіти.
Що робити якщо поряд нікого немає?
Якщо з вами сталось таке, а поруч нікого немає, спробуйте вирішити обструкцію самі:
- Покладіть кулак однієї руки на область у верхній частині живота, де ребра сходять, утворюючи кут;
- Другою рукою обхопіть кулак першої, утворивши замок;
- Зробіть швидкий і сильний поштовх руками всередину і вгору, повторюйте, поки не звільните дихальні шляхи.
При перекриттях дихальних шляхів, потрібно діяти негайно
Також для більшої ефективності можна використовувати спинку стільця, зробивши з неї опору для кулаків. Також для цього може послужити край столу. Можна спертися на кут спинки стільця, руками притягаючи себе, роблячи різкий ривок.
Головне розуміти сенс своїх дій: в дихальних шляхах є перешкода, вона перекрила просвіт повністю, щоб його дістати є тільки шлях назад, адже дихальні шляхи звужуються донизу, як воронка. Щоб дістати перешкоду, потрібно піднято тиск нижче неї, і під дією цього тиску вона вилетить назовні.
Цей прийом має ряд ускладнень, наприклад, перелом ребер, а також розриви печінки та легенів. Тому після застосування прийому Геймліха на собі та інших слід провести обстеження.
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