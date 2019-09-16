Що робити, якщо вдавилися, а поряд нікого немає

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Прийом Геймліха
Прийом Геймліха / anews.com

Вдавитись, коли поряд нікого немає – це фобія багатьох людей. Добігти до допомоги в разі повного перекриття дихальних шляхів не вийде, час іде на секунди, зателефонувати теж – голосу немає. Але допомогти самому собі можливо.

Ознаки перекриття дихальних шляхів

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Саме при наявності цих симптомів ми надаємо допомогу у вигляді прийому Геймліха та ударів між лопатками.

Раптове порушення дихання;
Беззвучні спроби кашлю;
Неможливість нічого сказати, немає голосу;
Людина тримається за горло;
Швидко починає синіти.

Що робити якщо поряд нікого немає?

Якщо з вами сталось таке, а поруч нікого немає, спробуйте вирішити обструкцію самі:

  1. Покладіть кулак однієї руки на область у верхній частині живота, де ребра сходять, утворюючи кут;
  2. Другою рукою обхопіть кулак першої, утворивши замок;
  3. Зробіть швидкий і сильний поштовх руками всередину і вгору, повторюйте, поки не звільните дихальні шляхи.

При перекриттях дихальних шляхів, потрібно діяти негайно
При перекриттях дихальних шляхів, потрібно діяти негайно

Також для більшої ефективності можна використовувати спинку стільця, зробивши з неї опору для кулаків. Також для цього може послужити край столу. Можна спертися на кут спинки стільця, руками притягаючи себе, роблячи різкий ривок.

Головне розуміти сенс своїх дій: в дихальних шляхах є перешкода, вона перекрила просвіт повністю, щоб його дістати є тільки шлях назад, адже дихальні шляхи звужуються донизу, як воронка. Щоб дістати перешкоду, потрібно піднято тиск нижче неї, і під дією цього тиску вона вилетить назовні.

Цей прийом має ряд ускладнень, наприклад, перелом ребер, а також розриви печінки та легенів. Тому після застосування прийому Геймліха на собі та інших слід провести обстеження.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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