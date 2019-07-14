Що робити, якщо вдавилося немовля

Бувають випадки, коли дитина до року давиться. В такому віці немовлята дуже тендітні, тому потрібно діяти обережно.

Про першу допомогу малюкам, які подавилися розповіла лікар Тетяна Гошокова.

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1. Повернути дитину на животик і постукати по спинці.

Найзручніше це зробити, розмістивши малюка на передпліччя. Голова нижче корпусу й обов'язково фіксується рукою. Тепер іншою своєю рукою потрібно зробити 5 помірних ковзають ударів в область між лопаток. Удар наноситься основою руки або ребром долоні, сила коригується залежно від розмірів дитини. Напрямок руху руки – всередину і догори (так, щоб предмет поступово зміщувався до рота).



Потрібно робити не дуже сильні удари

Якщо предмет вийде, то ви відчуєте його на своїй долоні. Тоді потрібно буде перевернути дитину на спину та уважно оглянути ротову порожнину, щоб переконатися, що залишків стороннього предмета немає.

Якщо прийом не допоміг, то приступаємо до другого кроку.

2. Перевернути дитину на спинку і зробити 5 натискань на грудну клітку.

Знову ж таки, це найзручніше зробити, розмістивши дитини на передпліччя. Його голова трохи нижче тулуба і зафіксована нашої долонею.

Потрібно знайти середину грудної клітки малюка, поставити 2 пальці і ​​натиснути. Після цього уважно оглянути ротову порожнину (оскільки сторонній предмет з ротової порожнини самостійно не вийде).

Якщо чужорідний предмет не вийшов, то робиться 5 таких натискань (кожен раз перевіряється ротова порожнина).



Не забувайте перевіряти рот дитини

3. Чергувати удари по спині та натискання на живіт.

У разі необхідності, якщо чужорідний предмет з дихальних шляхів не виходить, вищеописані прийоми повторюються: 5 ударів по спині та 5 натискань на грудну клітку.

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