Травма гомілковостопного суглоба або ж як кажуть у народі "підвернути ногу" може виникнути, коли ви необережно поставили стопу на бік.

Через це може бути розтягнення зв'язок, їх надрив або розрив, пише Lifehacker. Також це може призвести до вивиху або перелому гомілковостопного суглоба.

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Коли потрібно терміново звертатися до лікаря

• ви не можете встати на пошкоджену ногу;

• суглоб "гуляє", є відчуття нестійкості;

• ви відчуваєте сильне оніміння або поколювання в області суглобу, яке не проходить навіть через кілька годин;

• сильний біль не проходить протягом години і довше;

• через добу після травми на нозі видно набряк та гематоми;

• шкіра у місці травми почервоніла та стала гарячою на дотик. Це може свідчити про інфекцію;

• суглоб вже страждав від вивихів, переломів або серйозного розтягнення зв'язок, і тепер ви спостерігаєте схожі симптоми.



Зверніться до лікаря, якщо сильний біль не проходить протягом години і довше

Що робити, якщо ви підвернули ногу

Якщо вищеперерахованих симптомів немає, то, швидше за все, у вас розтягнення зв'язок.. Цей стан не потребує будь-то специфічному лікуванні і, як правило, проходить само собою. Медики радять застосовувати так звану RICE-терапію.

1. R (Rest) – відпочинок. Дайте пошкодженій нозі відпочити. Після травми перші два дні не навантажуйте ногу, менше ходіть, більше лежіть.

2. I (Ice) – лід. Прикладіть до суглоба лід. Це може бути як рушник з льодом, так і заморожені овочі, так і грілка з дуже холодною водою.

3. C (Compress) – компрес. На ногу необхідно накласти тугу пов’язку, можна компресійні гольфи. При цьому кровообіг не має порушуватися.



Прикладіть до травмованого суглоба лід

4. E (Elevate) – підйом. Полежіть після травми протягом 30 хвилин, а постраждалу ногу підніміть вище рівня серця. Це зніме набряк.

5. Щоб позбутися болю можна прийняти ліки на основі ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу або ібупрофену.

Що не можна робити, якщо підвернули ногу

Не варто перенавантажувати ногу, не робіть вправи, які навантажують стопи.

Не приймайте теплі ванни і не намагайтеся "вилікувати" травму гарячими компресами або походом в лазню в перші 2-3 дні. Збільшити набряк може підвищена температура.

Не масажуйте травму, бо існує ризик поставити собі синців та спричинити запалення.

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