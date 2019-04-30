Що робити, якщо вкусила собака

Відпочинок за містом — це смачні пікніки, свіже повітря, красива природа. Але також і загроза кліщів, харчових отруєнь та укусів диких тварин.

Антирабічні вакцини, що призначені для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, написала очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Сказ – що це? вірусна хвороба, розвиток якої у людини можна попередити введенням вакцини людям та вакцинацією тварин. Людям вірус сказу зазвичай передається при укусі заражених тварин, при чому у 99% випадків джерело інфікування – собаки

Запам’ятайте, що після укусу не треба чекати симптомів! Навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це – пряма загроза заразитися.

Як діяти при укусі тварини:

Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом. Ця проста процедура має важливе значення і може врятувати життя. Дезінфікуйте рану антисептичним засобом на основі спирту чи йоду (перекис водню не допоможе). Зверніться до найближчого медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, вам обов’язково мають зробити щеплення антирабічною вакциною. Якщо є можливість – зверніться до ветеринарної служби з твариною щодо якої у вас є підозра на хворобу – сказ, яка вас вкусила та провести дослідження цієї тварини. За можливості тварину треба помістити під карантин на 10 днів для нагляду. Профілактичне лікування можна перервати, якщо буде підтверджено, що тварина не заражена сказом. Якщо тварину неможливо знайти та протестувати, необхідно провести повний профілактичний курс профілактичних щеплень. Завжди вакцинуйте від сказу домашніх тварин (собак та котів). Зробіть профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов’язана з ризиком зараження, зокрема, якщо ви працюєте ветеринаром, єгерем, лісником, у лабораторіях, які працюють з тваринами.

Пам'ятайте, що при укусах тварин також можливе зараження збудником правця. Щеплення проти правця доступні в державних комунальних закладах.

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