За два тижні 2020 року в Харківській області від укусів скажених тварин отримали ушкодження 11 людей. Наразі постраждалі проходять антирабічне лікування.

Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Протягом двох тижнів 2020 року в області зареєстровано 6 випадків сказу серед тварин. Сезонний підйом захворюваності на сказ серед тварин почався з листопада 2019 року.

Читайте також: У яких випадках потрібно робити вакцину від сказу

За листопад-грудень 2019 року на Харківщині року було зареєстровано 11 випадків сказу.

Додамо, 12 січня стало відомо про смерть від сказу 31-річного чоловіка з Миколаївщини. Хвороба стала наслідком укусу безпритульного собаки у серпні 2019 року. Чоловік тоді звернувся по медичну допомогу, але відмовився від профілактичних щеплень і не з'являвся на прийомі у лікаря. Спостереження за собакою не проводилось, бо тварина втекла.

Сказ – що це? Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року, залежно від низки факторів: місця, кількості й глибини укусів; кількості й активності вірусу, що потрапив у рану; віку постраждалого.

Сказ у людини: симптоми

Початкові симптоми сказу в людини:

підвищення температури та біль,

незвичні або незрозумілі відчуття поколювання,

пощипування чи печіння у місці пошкодження.

Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.



На Харківщині 11 людей постраждали від укусів скажених тварин / Unsplash

Як лікують сказ у людини в Україні?

Людині, яку вкусила ймовірно скажена тварина, вводять антирабічну вакцину не пізніше 14 дня з моменту укусу. Щеплень має бути шість упродовж трьох місяців. Вакцина надає захист у 96% випадків.

У разі небезпечної зони укусів (обличчя, шия, голова, пальці рук), крім вакцини, застосовують і людський антирабічний імуноглобулін.

Також тварину, що вкусила, треба передати ветеринару й спостерігати за нею упродовж десяти днів, чи вона не помре протягом цього часу (це означатиме, що тварина не заражена). Однак це буває складно, особливо, якщо тварина бездомна. Відтак варто спершу обробити рану, а тоді звернутися до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.