Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога

Медики застерігають, що коли людину вкусила змія, то її необхідно якнайшвидше доставити до лікарні.

В Україні є три види отруйних змій, а також вужі, полози, ящірки, черепахи та інші, пише МОЗ.

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Їх активність зменшується після того, коли середня температура підвищується. Вони можуть вкусити тоді, коли людина випадково на них наступає, сідає чи лягає.

Медики радять одразу звертатися до лікаря. Особливу небезпеку несуть укуси для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом. Отрута змії викликає руйнування червоних тілець крові в організмі людини. На місці укусу одразу утворюється болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями.

У людини, яку вкусила змія, спостерігається загальна слабкість, стрімке зниження тиску, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Що робити при укусу змії, якщо транспортування займає багато часу

1. Не панікуйте і стежте, щоб потерпілий менше рухався.

2. Звільніть уражену ділянку.

3. Накладіть стерильну пов’язку з антисептиком на уражену ділянку.

4. Принесіть води постраждалому, йому необхідно багато пити.

5. При наявності аптечки дайте потерпілому ліки проти алергії.

6. Уражену ділянку покладіть на підвищення при транспортуванні.

7. Прикладіть до місця укусу лід, попередньо обгорнутий в тканину.





Що не потрібно робити при укусі змії:

– Не обробляйте рану додатково;

– не варто припікати уражену ділянку;

– не накладайте джгута;

– не варто всмоктувати отруту ( це можна робити лише тоді, коли до лікаря неможливо потрапити у найближчі години);

– не вживайте спиртні напої.

До слова, прихід теплої пори року привабливий у багатьох аспектах: не потрібно одягати теплі куртки, все навколо зеленіє і цвіте. Проте є й інша сторона медалі – у випадку цвітіння дерев та квітів людина ризикує бути ужаленою бджолами, осами та джмелями.

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