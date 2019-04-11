Що робити, якщо є порушення обміну речовин

Про порушення обміну речовин свідчать погіршення пам'яті та когнітивних здібностей, перепади настрою, постійні запори або діарея.

Порушення з метаболізмом може виникнути через сотню причин.

Читайте також: Вісім причин, через які порушується обмін речовин

Головне у цьому – щоб фахівець встановив вам діагноз, а не робити це самостійно. Для цього терапевт проаналізує медичну карту, розпитає про спосіб життя, зміни в самопочутті і зовнішності, запропонує здати аналізи. Залежно від результатів медик може відправити вас до ендокринолога або іншому вузького спеціаліста.

Якщо причина порушення обміну речовин криється в хворобі органу або генетичній схильності, схему лікування повинен скласти професіонал, з огляду на ваші індивідуальні особливості.

Щоб усунути порушення обміну речовин, які не пов'язані з генетикою і захворюваннями, терапевт порекомендує вам внести деякі зміни в спосіб життя:

Стежте за тим, щоб раціон був повноцінним. Овочі, фрукти, м'ясо та кисломолочні продукти допоможуть вам підтримувати необхідний баланс поживних речовин. Більше рухайтеся. Якщо немає часу на спортзал, хоча б почніть підніматися в офіс і додому по сходах, а не на ліфті і по можливості більше гуляйте у вихідні. Регулярно харчуйтеся. Сніданок, обід, вечеря, пара перекусів між ними. Не вживайте фаст-фуд та напівфабрикати. Вони змушують нас накопичувати жирову тканину, яка, у свою чергу, впливає на гормональний фон і в підсумку на метаболізм в цілому.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.