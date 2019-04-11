Що робити, якщо є порушення обміну речовин

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Якщо є порушення обміну речовин – харчуйтеся збалансовано
Якщо є порушення обміну речовин – харчуйтеся збалансовано / unsplash.com

Про порушення обміну речовин свідчать погіршення пам'яті та когнітивних здібностей, перепади настрою, постійні запори або діарея.

Порушення з метаболізмом може виникнути через сотню причин.

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Головне у цьому – щоб фахівець встановив вам діагноз, а не робити це самостійно. Для цього терапевт проаналізує медичну карту, розпитає про спосіб життя, зміни в самопочутті і зовнішності, запропонує здати аналізи. Залежно від результатів медик може відправити вас до ендокринолога або іншому вузького спеціаліста.

Якщо причина порушення обміну речовин криється в хворобі органу або генетичній схильності, схему лікування повинен скласти професіонал, з огляду на ваші індивідуальні особливості.

Щоб усунути порушення обміну речовин, які не пов'язані з генетикою і захворюваннями, терапевт порекомендує вам внести деякі зміни в спосіб життя:

  1. Стежте за тим, щоб раціон був повноцінним. Овочі, фрукти, м'ясо та кисломолочні продукти допоможуть вам підтримувати необхідний баланс поживних речовин.
  2. Більше рухайтеся. Якщо немає часу на спортзал, хоча б почніть підніматися в офіс і додому по сходах, а не на ліфті і по можливості більше гуляйте у вихідні.
  3. Регулярно харчуйтеся. Сніданок, обід, вечеря, пара перекусів між ними.
  4. Не вживайте фаст-фуд та напівфабрикати. Вони змушують нас накопичувати жирову тканину, яка, у свою чергу, впливає на гормональний фон і в підсумку на метаболізм в цілому.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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