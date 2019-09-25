Що робити з варикозним розширенням вен – поради Супрун

Варикозне розширення вен – проблема, яку вважають косметичною. Подекуди, варикоз виправдовують в контексті боді-позитиву, намагаються лікувати кремами, але насправді – варикоз є медичною проблемою.

Варикозна хвороба пов’язана з іншими захворюваннями і її обов’язково треба лікувати з лікарем, розповіла екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Варикозне розширення вен може виникати внаслідок перебудови венозних стінок, а також через застій крові у венах і її зворотний хід.

Супрун пояснила, що для того, аби вени не деформувалися, не перекачувалися надлишком крові, на шкірі не утворювалися виразки, не було венозної недостатності, кров не виходила із клапанів (венозний рефлюкс) необхідні такі умови:

усі вени розташовані глибоко й оточені м’язами;

стінки вен достатньо щільні та пружні;

відсутність схильності до тромбоутворення;

регулярна активність ніг – людина не стоїть чи не сидить годинами.

Поверхневе розташування частини вен — чинник, який не змінити. Тож люди, в яких добре видно вени, ризикують захворіти на варикоз чи венозну недостатність.



Люди, у яких добре видно вени, ризикують захворіти на варикоз

Існує низка генів, які зумовлюють схильність до варикозного розширення вен. Венозна піддатливість (їхня здатність збільшувати об’єм при збільшенні кровотоку, і потім повертатися до вихідного об’єму) має коефіцієнт спадковості 0.9.

Тобто піддатливі вени будуть розширюватися по мірі застою крові, а не тримати форму і тим самим сприяти кровотоку.

Також, є спадкова схильність до утворення виразок на ногах і їх поганого загоєння. Тож якщо у ваших батьків була ця хвороба, будьте пильними та вчасно звертайтеся до лікаря.

Хворобами вен займаються флебологи, але ви можете говорити про цю проблему із сімейним лікарем. Діагностують варикоз чи венозну недостатність за допомогою ультразвукового дослідження.

Що робити з варикозними венами?

Носити компресійні панчохи рекомендують вагітним жінкам, в яких сильно виступають вени, або людям, в яких може утворитися виразка на нозі.

Щодо людей, в яких вени просто виступають, немає даних, чи ефективний компресійний трикотаж, чи ні. Але компресійний трикотаж згадують в низці рекомендацій, і зауважують таке: має бути правильно підібраний розмір, слід мати принаймні 2 пари, і змінювати їх що 3-4 місяці по мірі втрати еластичності.



Використовуйте компресійні панчохи під час бігу, вони полегшать рух крові по венах

Протоколи радять робити склеротерапію варикозних поверхневих вен (штучну закупорку всієї вени піною) або внутрішньовенну абляцію. Тоді вену закривають лазером або термокоагуляцією. Ці операції мінімально інвазивні, і роблять їх під контролем УЗД та місцевою, а не загальною анестезією. Видалення хворої вени рекомендують в крайніх випадках. Це інвазивна процедура.

Побутує думка, що скільки вени не лікуй, будуть здуватися нові й нові. Але варикозне розширення, яке може вилитися у виразку, стосується лише кількох поверхневих вен. Вони не всі поверхневі. Тож невелика операція це ефективно і назавжди.

Схуднути. Що більша маса тіла, то більше навантаження на ноги. Прагніть індексу маси тіла, меншого за 25. Якщо ж він 25-29.9, то ризик розвитку варикозу більший в 1.5 рази, а якщо понад 30 — то втричі.



Індекс маси тіла має бути не більше 25

Не засмагати. Це золоте правило запобігання зморшкам, випадінню волосся, розвитку раку шкіри та посилення варикозного розширення вен та венозної сіточки. Вени еластично-пружні завдяки колагену. В шкірі теж колаген, але іншого типу. Ультрафіолет викликає руйнацію колагену ферментами, і не допускає утворення нового.

Рухатися більше. Те, що біг викликає варикозне розширення вен – міф. А от надмірні тренування (якщо ви бігаєте ультратрейли й марафони) будуть навантажувати кровоносну систему, і поверхневі хворі вени будуть здуватися.

Фізичні вправи не допомагають зменшити прояви варикозу. Але якщо не рухатися, то проблеми із застоєм крові та вагою будуть ще гірші. Тож атлетам-любителям радять розумно чергувати навантаження та відпочинок, бігати в компресійних панчохах про всяк випадок, обирати ґрунт і траву, а не асфальт, і робити за потреби абляцію вен.

А от лежати на дивані варто менше, а якщо й лежати, то піднявши ноги догори.

Споживати достатньо клітковини. Є певна залежність розвитку варикозу, а також варикозу тазових вен і геморою із раціоном бідним на овочі, фрукти та каші.