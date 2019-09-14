Що робити з застоєм жовчі

Не порожній жовчний міхур вважається 1 стадією жовчнокам'яної хвороби. Застій жовчі може викликати запальні процеси та каміння у міхурі.

Багатьом на УЗД черевної порожнини знаходять якесь вміст в жовчному міхурі. Назви бувають різні: суспензія, замазка, осад, густа жовч, пластівці, згустки. Все це має медичну назву – біліарний сладж.

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Якщо його не вивести, то питання часу, коли він перетвориться в камінь і доведеться видаляти міхур.

Чому виникає сладж?

Сладж може з'явитися в результаті будь-якої проблеми з жовчним міхуром: запалення або холецистит, порушення його скорочень або дискінезія, але не в результаті перегину міхура. Прискорює процес підвищення холестерину.

Якщо в міхурі щось знайшли, важливо зрозуміти, чи дійсно в ньому є сладж, або ж це просто "перешкоди" від інших органів, які можна переплутати зі сладжем. А якщо знайшли камінь, то потрібно уточнити, чи можна його розчинити.

Сладж і камені розчинити можна, якщо вони в принципі розчинні. Для цього потрібно зробити спеціальний знімок на рентгені або комп'ютерну томографію.



Камені в жовчному можна розчиняти

Чим лікувати?

Холеретики – підвищують вироблення жовчі клітинами печінки.

істинні (аллохол, холензим); синтетичні (никодин, одестон, цікловалон) + протизапальну дію; рослинні (хофитол, жовчогінні збори і тп); гідрохолеретікі (мінеральна вода – Боржомі, Донат Mg, Єсентуки, а також препарати валеріани).

Холекинетики – покращують відтік жовчі шляхом підвищення тонусу жовчного міхура й одночасного розслаблення жовчовивідних протоків (магнезія, фламин, екстракт безсмертника, манітол, холосас).

Холеспазмолітики – усувають спазм жовчовивідних шляхів, розширюють протоки та полегшують надходження жовчі в кишку, тим самим усувають больовий синдром (папаверин, но-шпа, мебеверін).

Жовчогінні з літолітичною дією – Урсосан, Урсофальк, Урдокса, Ліводекса. Сприяють розчиненню деяких каменів, "піску" в жовчному міхурі, і перешкоджають їх повторному появі.

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