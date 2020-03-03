Що роблять в Чернівцях, щоб не допустити поширення коронавірусу

Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Суспільне Буковина на своєму телеграм каналі.

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Які дії приймає чернівецька влада, щоб уникнути поширення коронавірусу?

У Чернівцях дезінфікуватимуть увесь громадський транспорт. Про це повідомив заступник чернівецького міського голови Володимир Середюк.

Тролейбуси вже почали дезінфікувати. Це роблять, коли вони завершують маршрут. Також кондукторам та водіям роздають марлеві пов’язки на кінцевій станції. Про це повідомив начальний Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк.

На пунктах пропуску "Порубне" та "Мамалига" міряють температуру тим, хто має ознаки ГРВІ. Також це роблять на залізничному вокзалі. Людей з високою температурою ізолюють до приїзду швидкої.

Для прийому та лікування інфікованих на коронавірус у Чернівцях готові два медичні заклади – інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та військовий госпіталь.

У Чернівецькій області працює цілодобова контактна лінія: (066) 084 93 13.

В Україні виявили коронавірус

3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Занедужав чоловік, який подорожував Італією разом із сім'єю.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 Каналу

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