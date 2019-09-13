Що руйнує вашу печінку – вісім невинних звичок

Печінка головний детокс-орган нашого організму, тому так важливо, аби він був здоровим. Однак, часто ми не помічаємо, як наші звички провокують хвороби печінки.

Якщо ви маєте такі, на перший погляд, невинні звички, не варто дивуватись, чому у вас болить печінка.

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Любов до цукру

Надлишок цукру в раціоні – причина не лише карієсу і зайвих кілограмів, а й вірний шлях до жирової хвороби печінки, яка у свою чергу провокує цироз і рак печінки.

Ризики досить високі, дослідження доводять, що люди, які споживають понад тисячу зайвих калорій в день, шляхом поїдання солодкого, лише у 2% випадків мають зайву вагу. Однак, у 27% спостерігаються небезпечне для здоров’я ожиріння печінки.

Втамовуєте спрагу солодкими газованими напоями

Головна причина накопичення жиру в печінці – фруктоза – поширений тип простих вуглеводів. Рафінований цукор на 50% складається саме з нього.

Та найбільше фруктози міститься в тих продуктах, які ми звикли вважати "здоровими" замінниками цукру: мед, солодкі фрукти – особливо виноград, банани, персики.

Фруктоза в надлишку міститься в солодких газованих водах і енергетичних напоях. Вчені кажуть, що дорослі і діти, які споживають великі об’єми таких напоїв, страждають хворобами печінки.



Газовані напої провокують хвороби печінки

Не бажаєте боротись із зайвою вагою

Зайва вага та ожиріння збільшують ризики неалкогольної жирової хвороби печінки. За різними оцінками, від 26% до 90% дорослих, які страждають ожирінням, мають жирову дистрофію печінки.

Ігноруєте наявність жиру в області живота

Вісцелярним називають жир, який знаходиться за м’язами пресу і оточує внутрішні органи. Він змінює гормональний фон і підвищує ризики розвитку цілого рядку небезпечних захворювань:

Метаболічного синдрому і цукрового діабету другого типу;

Коронарної хвороби серця;

Астми;

Деменції;

Раку.

Любов до вітамінів та добавок

Нині популярно приймати комплекси вітамінів та різні добавки, проте без попередньої оцінки організму та консультації лікаря, цього робити не варто. Є ризики, що ви перебільшите з дозою того чи іншого вітаміну і замість користі – принесете організму шкоду.

В контексті печінки особливо небезпечний надлишок вітаміну А, передозуванням вважається споживання 12 000 мкг або 40 000 МО вітаміну в день.

Гіпервітаміноз може призвести до тяжких наслідків – токсичного пошкодження печінки, збільшення її розмірів та навіть цирозу



Гіпервітаміноз не менш небезпечний, ніж авітаміноз Гіпервітаміноз не менш небезпечний, ніж авітаміноз

Вважаєте парацетамол єдиною пігулкою від будь-якого болю

Багато людей вважає, що парацетамол є одним з найпростіших знеболювальних препаратів, який не має згубного впливу на організм, використовують його при головному болю, зубному чи при температурі. Частково це правда: якщо приймати препарат згідно з інструкцією.

Але якщо ви перебільшите рекомендовану дозу, це може спровокувати пошкодження печінки: від незначних та ледь помітних до печінкової недостатності і навіть смерті.

Їсте фаст-фуд

Картопля-фрі, чипси, попкорн, крекери, магазинна випічка на маргарині й інший фаст-фуд – містить багато трансжирів. Якщо ви полюбляєте їсти таку їжу, це скоріш за все, призведе не лише до набору ваги чи навіть ожиріння, а й до розвитку жирової дистрофії печінки.

Помірно споживаєте алкоголь

Мабуть, усі знають, що багато пити – шкідливо для здоров’я. Однак, "багато" поняття відносне. Бокал вина за вечерею може здатись вам нормою, але безпечної дози алкоголю не існує. Регулярне споживання алкоголю навіть в помірних кількостях, може стати причиною захворювань печінки