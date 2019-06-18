Що станеться, якщо не витягнути скалку

У всіх у житті була хоча б раз неприємна ситуація, коли під шкіру потрапила скалка. Але не варто чекати й спробувати самостійно витягнути її, оскільки саме її потрапляння під шкіру є небезпечним.

Шкіра – це фізичний бар'єр, який запобігає потраплянню інфекції в організм, пише Live Science.

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Таким чином, скалка, яка його руйнує, полегшує проникнення бактерій під шкіру. Ці бактерії, можливо, вже є на скалці і можуть безперешкодно потрапити в кровообіг. Або ж бактерії проникають в рану трохи пізніше, поки вона залишається відкритою.

Одну з таких інфекцій викликає правцева паличка (clostridium tetani), яка, якщо людина не була вакцинована, стимулює вироблення токсинів, що вражають нервову систему.

Через ризик зараження фахівці з Векснерського медичного центру Університету Огайо не рекомендують залишати скалку на місці.

Якщо у вас не виходить її витягнути, експерти радять просто звернутися за медичною допомогою.

З іншого боку, якщо скалку залишити, то тіло, швидше за все, саме спробує її виштовхнути. Однак навколо ранки може початися запальна реакція, яка проявиться припухлістю і почервонінням.

Якщо запалення триває протягом декількох днів або тижнів, в ураженій області іноді виникають вузлики або гранульоми. За словами доктора Ешлі Джонс, це свого роду захисний міхур імунних клітин, які оточують сторонній об'єкт, від якого організм не зміг позбутися.

Фахівець також зазначила, що іноді тіло може природним чином видалити скалку, не викликаючи запальної реакції. В інших випадках вона може залишитися в шкірі назавжди.

Проте, експерт підкреслила, що будь-який випадок потрапляння під шкіру чужорідних тіл, особливо у дітей і людей похилого віку, які більш схильні до інфекцій, повинен оцінити лікар.

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