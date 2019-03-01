Що станеться, якщо їсти лише фрукти та овочі щодня

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та дієтологи з різних країн світу рекомендують щодня вживати 5 порцій фруктів та овочів. Це близько 400 грамів.

Проте дослідження вчених з Лондона, яке з’явилося у 2017 році, показало, що добову норму фруктів та овочів потрібно збільшити вдвічі.

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Експерти переконані, що це знизить рівень холестерину і кров'яний тиск, покращить стан кровоносних судин та імунної системи. Ймовірно, причина у тому, що антиоксиданти, що містяться у фруктах та овочах, скорочують пошкодження ДНК, пише Lifehacker. А це знижує ризик виникнення раку.

Що станеться, якщо перейти повністю на рослинну їжу

1. Дефіцит мікроелементів

У фруктах та овочах багато клітковини та вуглеводів. Але жирів та білків ви не отримаєте. У людини буде знижуватися втрата м’язової маси та сили.

2. Ви будете відчувати спад енергії

У середньому чоловікам з помірно активним способом життя необхідно до 2,8 тисячі калорій, жінкам – до 2,2 тисячі. З фруктів та овочів таку кількість калорій отримати складно.

До прикладу, 2,2 тисячі калорій це – 100 чашок порізаної капусти або 23 яблука. Навіть якщо вживати більш калорійну їжу, наприклад, авокадо, то однаково доведеться з’їдати дуже багато.

Попри це, у фруктах немає типу вуглеводів, які дають енергію і допомагають зосередитися.

3. Зменшиться рівень запалення

Запалення виникає тоді, коли організм бореться з бактеріями та вірусами або ж намагається відновити пошкоджені клітини. М'ясо, сир, і перероблена їжа посилюють запальні процеси. Ці процеси пов'язують з розвитком атеросклерозу, підвищеним ризиком виникнення інфаркту, інсульту, діабету і аутоімунних захворювань.

Рослинна їжа зменшує рівні запалення через високий вміст клітковини та антиоксидантів.

4. Дефіцит вітамінів та мінералів

Виключно рослинна дієта не забезпечить організм вітамінами B12 і D, дасть мало заліза. І хоча шпинат і інша темна листова зелень багаті залізом, в них також містяться речовини фітати, які блокують всмоктування цього мікроелемента.

5. Ви схуднете

Рослинна їжа дає швидше відчуття ситості, через що ви будете їсти менше і буде знижуватись вага. Навіть коли ви бачимо повну тарілку їжі, нам швидше хочеться відкласти ложку. Мозку здається, що ми вже багато з'їли, а значить повинні бути ситими.

При цьому у туалет будете бігати частіше.

6. Часто виникатиме здуття

Деяким людям складно перетравлювати цукри і інші вуглеводи з овочів і фруктів, що може призводити до здуття. Але це залежить від особливостей організму та мікрофлори кишківника.

7. Знизиться рівень холестерину

Після переходу на рослинну їжу рівень холестерину впаде на 35%. Таке зниження виникає при прийому деяких препаратів. Це відбувається через відсутність перероблених цукрів та жирів, що підвищують рівень холестерину. У фруктів та овочів цих компонентів немає.



Перш, ніж дотримуватися певної дієти чи типу харчування, проконсультуйтеся з лікарем-дієтологом.

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