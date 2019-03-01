Що станеться, якщо їсти лише фрукти та овочі щодня
В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та дієтологи з різних країн світу рекомендують щодня вживати 5 порцій фруктів та овочів. Це близько 400 грамів.
Проте дослідження вчених з Лондона, яке з’явилося у 2017 році, показало, що добову норму фруктів та овочів потрібно збільшити вдвічі.
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Експерти переконані, що це знизить рівень холестерину і кров'яний тиск, покращить стан кровоносних судин та імунної системи. Ймовірно, причина у тому, що антиоксиданти, що містяться у фруктах та овочах, скорочують пошкодження ДНК, пише Lifehacker. А це знижує ризик виникнення раку.
Що станеться, якщо перейти повністю на рослинну їжу
1. Дефіцит мікроелементів
У фруктах та овочах багато клітковини та вуглеводів. Але жирів та білків ви не отримаєте. У людини буде знижуватися втрата м’язової маси та сили.
2. Ви будете відчувати спад енергії
У середньому чоловікам з помірно активним способом життя необхідно до 2,8 тисячі калорій, жінкам – до 2,2 тисячі. З фруктів та овочів таку кількість калорій отримати складно.
До прикладу, 2,2 тисячі калорій це – 100 чашок порізаної капусти або 23 яблука. Навіть якщо вживати більш калорійну їжу, наприклад, авокадо, то однаково доведеться з’їдати дуже багато.
Попри це, у фруктах немає типу вуглеводів, які дають енергію і допомагають зосередитися.
3. Зменшиться рівень запалення
Запалення виникає тоді, коли організм бореться з бактеріями та вірусами або ж намагається відновити пошкоджені клітини. М'ясо, сир, і перероблена їжа посилюють запальні процеси. Ці процеси пов'язують з розвитком атеросклерозу, підвищеним ризиком виникнення інфаркту, інсульту, діабету і аутоімунних захворювань.
Рослинна їжа зменшує рівні запалення через високий вміст клітковини та антиоксидантів.
4. Дефіцит вітамінів та мінералів
Виключно рослинна дієта не забезпечить організм вітамінами B12 і D, дасть мало заліза. І хоча шпинат і інша темна листова зелень багаті залізом, в них також містяться речовини фітати, які блокують всмоктування цього мікроелемента.
5. Ви схуднете
Рослинна їжа дає швидше відчуття ситості, через що ви будете їсти менше і буде знижуватись вага. Навіть коли ви бачимо повну тарілку їжі, нам швидше хочеться відкласти ложку. Мозку здається, що ми вже багато з'їли, а значить повинні бути ситими.
При цьому у туалет будете бігати частіше.
6. Часто виникатиме здуття
Деяким людям складно перетравлювати цукри і інші вуглеводи з овочів і фруктів, що може призводити до здуття. Але це залежить від особливостей організму та мікрофлори кишківника.
7. Знизиться рівень холестерину
Після переходу на рослинну їжу рівень холестерину впаде на 35%. Таке зниження виникає при прийому деяких препаратів. Це відбувається через відсутність перероблених цукрів та жирів, що підвищують рівень холестерину. У фруктів та овочів цих компонентів немає.
Перш, ніж дотримуватися певної дієти чи типу харчування, проконсультуйтеся з лікарем-дієтологом.
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