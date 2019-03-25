Що суттєво впливає на задоволення від сексу

На те, наскільки жінка та чоловік будуть задоволені інтимними стосунками, впливає рівний розподіл домашніх обов’язків.

До таких висновків дійшли американські психологи, пише SOCIUS.

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Вони проаналізували стосунки понад 11 тисяч учасників. Середній вік та тривалість шлюбу становила 55 та 27 років відповідно. Вчені звертали увагу на кількість часу, яке витрачає подружжя на виконання домашньої роботи і наскільки справедливо розподілений цей час.

Результати показали: жінка була менш задоволена сексом та стосунками, якщо вона була відповідальна за такі обов’язки як приготування їжі, миття посуду чи покупки, ніж коли ці обов’язки розподіляються порівну.

Попри це, чоловіки були більше задоволені стосунками, коли партнерка брала на себе прання, ніж коли вони розподіляли цей обов’язок порівну.

А якщо ж жінки частіше займалися покупками, то рівень задоволення від сексу чоловіки зазначали як низький.

Щодо посуду, то розподіл цих обов’язків не впливав на задоволення чоловіків від інтимних стосунків. Їм було байдуже – чи вони роблять це рівноправно, чи ні.

Для жінок миття посуду виявилось найважливішою побутовою частиною, яка впливає на якість стосунків (і тут мова не лише про секс). Ймовірно, це є тою частиною роботи, яку можна зробити вдвох, до прикладу, хтось миє, а хтось втирає та складає.

Дослідження показує, що нерівний розподіл обов’язків негативно впливає на задоволення стосунками, як у чоловіка, так і у жінок.

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