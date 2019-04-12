Що суттєво знижує імунітет: відповідь лікаря

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Що суттєво знижує імунітет: відповідь лікаря
Що суттєво знижує імунітет: відповідь лікаря / miridiatech.com

Міцний імунітет може захистити від багатьох бактерій та вірусів. Навіть якщо ви захворієте, то хвороба має пройти швидше, легше та без ускладнень.

Існує низка хвороб, які погано впивають на імунітет. Алерголог-імунолог Умар Хасанов зазначив, що до таких факторів відносять ВІЛ, кір, прийом імунодепресантів. Знижує імунітет тривала дія іонізуючого опромінення, низка онкологічних захворювань (особливо лейкози), цироз печінки.

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Лікар зазначає: фізіологічна імуносупресія розвивається у дітей, літніх людей, а також при вагітності. Тому цим людям, перш за все, потрібно проводити імунопрофілактику.

Щодо препаратів, які підвищують імунітет, то їх не варто купувати. Препарати, які дійсно позитивно впливають на імунну систему, відносяться до реанімаційних і вводяться в виключно важких випадках.

Існує також думка про те, що солодке погано впливає на імунітет. Лікар зазначає, що прямого впливу немає. Але велика кількість швидких вуглеводів в раціоні підвищує ризик розвитку ожиріння та цукрового діабету другого типу, а також може бути причиною серйозного порушення харчової поведінки.

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У деяких випадках солодощі можуть бути ліками. До прикладу, якщо у дитини через стресові фактори (а інфекція є таким фактором), розвинулася діарея або інтенсивна блювота, з'явилося зневоднення і підвищився ацетон, то велика кількість вуглеводів просто необхідна для нормалізації стану.

Але, зрозуміло, в усьому потрібна міра, в тому числі з солодощами.

У МОЗ зазначають, що нормальний сон, фізична активність, раціональне та збалансоване харчування – це ті прості, але дієві речі, якими людина може допомогти власній імунній системі.

Попри це, практика свідчить: дотримуватись таких правил значно важче, ніж просто прийняти чарівну пігулку.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Імунітет
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