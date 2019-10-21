Що таке анафілактичний шок: симптоми та перша допомога
Анафілактичний шок розвивається дуже швидко і несе пряму загрозу для життя людини. Тому дуже важливо надати першу допомогу вже під час перших симптомів.
Анафілаксія – реакція гіперчутливості, яка протікає дуже важко і є загрозою для життя. Цей стан неможливо попередити чи прогнозувати, розповідає лікарка Вікторія Миронюк.
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Найчастіше анафілактичний шок викликають: ліки, харчові продукти та отрута комах. Симптоми можуть з'явитися від кількох секунд до кількох годин після контакту зі збудником.
- Набряк верхніх дихальних шляхів, захриплість, "свистяче" дихання чи шипіння, кашель, задишка;
- Кропив’янка, ангіоневротичний набряк, почервоніння, свербіж шкіри;
- Нудота, блювання, біль в животі, акт дефекації. гіпотензія, головний біль, тривога, порушення свідомості, судоми;
- Зупинка серця, тахікардія, гіпертензія;
Що робити під час анафілактичного шоку
Перша допомога під час анафілактичного шоку
Чим швидше розвивається реакція, тим більші ризики, що вона буде важчою.
- Припиніть контакт з речовиною, яка викликала реакцію;⠀
- Покличте на допомогу та викличте швидку;
- Введіть Епінефрин (адреналін);
- Перевірте прохідність дихальних шляхів, дихання, кровообіг, наявність свідомості;
- Будьте готові до проведення серцево-легеневої реанімації;
- Покладіть людину на спину та підніміть їй ноги, якщо немає вираженого набряку верхніх дихальних шляхів;
- Якщо особа блює – поверніть її на лівий бік;
Якщо людина носить з собою шприц-ручку (епіпен) з адреналіном, негайно вводьте 1 дозу внутрішньом'язово у зовнішню поверхню стегна, адже підшкірно адреналін не вводять. Зробіть це, навіть якщо симптоми слабо виражені.
Скільки адреналіну потрібно вводити
Дорослим потрібно вколоти 0,5 мілілітрів, а дітям до 30 кілограмів – 0,3 мілілітра.
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Якщо стан не покращується або низький артеріальний тиск, введення препарату можна повторювати кожні 5-15 хвилин. У більшості хворих загальний стан покращується після введення 1 або 2 доз.
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