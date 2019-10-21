Що таке анафілактичний шок: симптоми та перша допомога

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Анафілактичний шок у дорослих та дітей: лікування
Анафілактичний шок у дорослих та дітей: лікування / ofeminin

Анафілактичний шок розвивається дуже швидко і несе пряму загрозу для життя людини. Тому дуже важливо надати першу допомогу вже під час перших симптомів.

Анафілаксія – реакція гіперчутливості, яка протікає дуже важко і є загрозою для життя. Цей стан неможливо попередити чи прогнозувати, розповідає лікарка Вікторія Миронюк. 

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Найчастіше анафілактичний шок викликають: ліки, харчові продукти та отрута комах. Симптоми можуть з'явитися від кількох секунд до кількох годин після контакту зі збудником.

 
Анафілактичний шок – симптоми
  • Набряк верхніх дихальних шляхів, захриплість, "свистяче" дихання чи шипіння, кашель, задишка;
  • Кропив’янка, ангіоневротичний набряк, почервоніння, свербіж шкіри;
  • Нудота, блювання, біль в животі, акт дефекації. гіпотензія, головний біль, тривога, порушення свідомості, судоми;
  • Зупинка серця, тахікардія, гіпертензія;


Що робити під час анафілактичного шоку

Перша допомога під час анафілактичного шоку

Чим швидше розвивається реакція, тим більші ризики, що вона буде важчою. 

  • Припиніть контакт з речовиною, яка викликала реакцію;⠀
  • Покличте на допомогу та викличте швидку;
  • Введіть Епінефрин (адреналін);
  • Перевірте прохідність дихальних шляхів, дихання, кровообіг, наявність свідомості;
  • Будьте готові до проведення серцево-легеневої реанімації;
  • Покладіть людину на спину та підніміть їй ноги, якщо немає вираженого набряку верхніх дихальних шляхів; 
  • Якщо особа блює – поверніть її на лівий бік;

Якщо людина носить з собою шприц-ручку (епіпен) з адреналіном, негайно вводьте 1 дозу внутрішньом'язово у зовнішню поверхню стегна, адже підшкірно адреналін не вводять. Зробіть це, навіть якщо симптоми слабо виражені.

Скільки адреналіну потрібно вводити

Дорослим потрібно вколоти 0,5 мілілітрів, а дітям до 30 кілограмів – 0,3 мілілітра

Якщо стан не покращується або низький артеріальний тиск, введення препарату можна повторювати кожні 5-15 хвилин. У більшості хворих загальний стан покращується після введення 1 або 2 доз.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування Алергія
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