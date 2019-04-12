Що таке "біла гарячка" та чому виникає
Похмілля – стан який виникає внаслідок зловживання алкогольними напоями, він супроводжується неприємними психологічними і фізіологічними ефектами, такими як головний біль, дратівливість, сухість у роті, пітливість, нудота. Наприклад, на ранок після свята.
Абстинентний синдром – група симптомів різного поєднання і ступеню важкості, що виникають в алкоголіків, при повному припиненні прийому алкоголю або зниженні його дози після тривалого вживання, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.
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В англомовній літературі цей синдром називається "синдром відміни". Виділяють такі прояви алкогольного абстинентного синдрому (синдрому відміни алкоголю):
● Безсоння
● Тремор
● Легке занепокоєння
● Шлунково-кишкові розлади, втрата апетиту
● Головний біль
● Рясне потовиділення
● Серцебиття
Симптоми зазвичай проявляються протягом шести годин після припинення вживання алкоголю і часто розвиваються, поки у пацієнтів все ще спостерігається значна концентрація алкоголю в крові. Якщо абстиненція не прогресує, то вони зникають впродовж 24-48 годин.
Біла гарячка (алкогольний делірій)
Попри те, що напади алкогольної абстиненції можуть здаватися відносно нешкідливими, якщо їх залишити без лікування, то розвиток алкогольного делірію спостерігається майже у третини пацієнтів.
Смертність. При ранньому виявленні та відповідному лікуванні смертність від алкогольного делірію становить менше 5 відсотків. Смерть зазвичай відбувається через аритмію, панкреатит, гепатит, ушкодження центральної нервової системи або інфекція.
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