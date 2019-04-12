Що таке "біла гарячка" та чому виникає

Похмілля – стан який виникає внаслідок зловживання алкогольними напоями, він супроводжується неприємними психологічними і фізіологічними ефектами, такими як головний біль, дратівливість, сухість у роті, пітливість, нудота. Наприклад, на ранок після свята.

Абстинентний синдром – група симптомів різного поєднання і ступеню важкості, що виникають в алкоголіків, при повному припиненні прийому алкоголю або зниженні його дози після тривалого вживання, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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В англомовній літературі цей синдром називається "синдром відміни". Виділяють такі прояви алкогольного абстинентного синдрому (синдрому відміни алкоголю):

● Безсоння

● Тремор

● Легке занепокоєння

● Шлунково-кишкові розлади, втрата апетиту

● Головний біль

● Рясне потовиділення

● Серцебиття

Симптоми зазвичай проявляються протягом шести годин після припинення вживання алкоголю і часто розвиваються, поки у пацієнтів все ще спостерігається значна концентрація алкоголю в крові. Якщо абстиненція не прогресує, то вони зникають впродовж 24-48 годин.

Біла гарячка (алкогольний делірій)

Попри те, що напади алкогольної абстиненції можуть здаватися відносно нешкідливими, якщо їх залишити без лікування, то розвиток алкогольного делірію спостерігається майже у третини пацієнтів.

"Біла гарячка" - симптоми Галюцинації, дезорієнтація, тахікардія, гіпертонія, гіпертермія, збудження і потовиділення в умовах зниження або утримання від алкоголю. Зазвичай починається між 48 і 96 годинами після останнього прийому алкоголю і триває від одного до п'яти днів.

Смертність. При ранньому виявленні та відповідному лікуванні смертність від алкогольного делірію становить менше 5 відсотків. Смерть зазвичай відбувається через аритмію, панкреатит, гепатит, ушкодження центральної нервової системи або інфекція.

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