Що таке білірубін, про що свідчить та як знизити

45 Читать новость на русском
Білірубін в крові – що це таке, що показує, чим небезпечний
Підвищений білірубін: що робити / 24 Канал

Білірубін- пігмент жовчі, один з головних її компонентів. Його підвищений рівень може свідчити про різні захворювання органів травлення.

Непрямий (вільний, не кон'югований) білірубін утворюється в результаті розщеплення гемоглобіну в селезінці. Далі він потрапляє в печінку і перетворюється в прямий (зв'язаний, кон'югований) білірубін, розповіла гастроентеролог Еліна Хлівна.

Читайте також: Аналіз сечі: що означають результати

Прямий білірубін зі протіканням жовчі протікає по жовчному міхуру і жовчовивідних протоках прямо в кишківник. Частина білірубіну назад всмоктується і знову бере участь в утворення жовчі, а інша частина виводиться з організму.

Чому підвищується непрямий білірубін? 

  1. Руйнування еритроцитів, наприклад при гемолітичної анемії;
  2. Синдром Жильбера;
  3. Отруєння різними речовинами;
  4. Резус-конфлікт;
  5. Захворювання печінки.

Чому підвищується прямий білірубін?

Прямий білірубін менш токсичний, не викликає таких симптомів інтоксикації як непрямий.

  1. Захворювання жовчовивідних шляхів, жовчного міхура, камені і / або застій жовчі в ЖП;
  2. Гепатити різного походження: вірусні, аутоімунні, лікарські;
  3. Пухлини в органах, що беруть участь в обміні білірубіну.

Підвищення обох фракцій можливо при ураженні печінки, наприклад при цирозі або гепатиті.

Норма білірубіну

Кількість непрямого білірубіну не повинна перевищувати 16,2 мкмоль/л. Прямого білірубіну норма – 0-4,3 мкмоль/л.

Як знизити білірубін?

Основне завдання виявити причину і лікувати захворювання, що є причиною гіпербілірубінемії. У доповненні до лікування вам допоможе правильне харчування: часте, дробове 4-5 разів на добу. виключаємо жирне, кисле, смажене, солоне, спеції, наваристі бульйони, алкоголь, щавель, часник, редис.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
"95 квартал" прокоментував скандальний номер про підпал будинку Гонтаревої
сьогодні
10409
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Шлунково-кишковий тракт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1614
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
18 жовтня 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 666
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
17 жовтня 12:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 25663
Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
15 жовтня 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
Юлія Девда 3475
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 563
Новини
Більше новин
Залиште відгук