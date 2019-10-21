Що таке білірубін, про що свідчить та як знизити

Білірубін- пігмент жовчі, один з головних її компонентів. Його підвищений рівень може свідчити про різні захворювання органів травлення.

Непрямий (вільний, не кон'югований) білірубін утворюється в результаті розщеплення гемоглобіну в селезінці. Далі він потрапляє в печінку і перетворюється в прямий (зв'язаний, кон'югований) білірубін, розповіла гастроентеролог Еліна Хлівна.

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Прямий білірубін зі протіканням жовчі протікає по жовчному міхуру і жовчовивідних протоках прямо в кишківник. Частина білірубіну назад всмоктується і знову бере участь в утворення жовчі, а інша частина виводиться з організму.

Чому підвищується непрямий білірубін?

Руйнування еритроцитів, наприклад при гемолітичної анемії; Синдром Жильбера; Отруєння різними речовинами; Резус-конфлікт; Захворювання печінки.

Чому підвищується прямий білірубін?

Прямий білірубін менш токсичний, не викликає таких симптомів інтоксикації як непрямий.

Захворювання жовчовивідних шляхів, жовчного міхура, камені і / або застій жовчі в ЖП; Гепатити різного походження: вірусні, аутоімунні, лікарські; Пухлини в органах, що беруть участь в обміні білірубіну.

Підвищення обох фракцій можливо при ураженні печінки, наприклад при цирозі або гепатиті.

Норма білірубіну

Кількість непрямого білірубіну не повинна перевищувати 16,2 мкмоль/л. Прямого білірубіну норма – 0-4,3 мкмоль/л.

Як знизити білірубін?

Основне завдання виявити причину і лікувати захворювання, що є причиною гіпербілірубінемії. У доповненні до лікування вам допоможе правильне харчування: часте, дробове 4-5 разів на добу. виключаємо жирне, кисле, смажене, солоне, спеції, наваристі бульйони, алкоголь, щавель, часник, редис.

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