Що таке біологічний вік, як його визначити та коли бити на сполох

Іноді біологічний вік називають "кістковим". У дитячій ендокринології він дуже важливий, його діагностичне значення велике й іноді може розповісти важливі особливості дитини.

Він також дозволяє зробити прогноз в таких речах як статеве дозрівання, закінчення лінійного росту, допоможе виключити серйозні ендокринні порушення, розповіла ендокринолог Ольга Скворцова.

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Чому одні діти перестають рости в 14-15 років, а інші продовжують рости й в 17-18? Чому у деяких діток зуби починають випадати в 4 роки, а в інших після 7? Чому у когось статеве дозрівання починається в 9 років, а у когось в 14? Це все залежить від біологічного віку. І, до речі, всі приклади є варіантом норми.



Біологічний вік дитини можна визначити за рентгеном / unsplash.com

Коли ж потрібно задуматися про визначення кісткового віку своєї дитини?

При інтенсивному рості дитини, який виходить за межі генетично прогнозований зріст.

При затримці фізичного розвитку.

Ранній початок статевого дозрівання: до 8 років у дівчаток і до 9 у хлопчиків

При затримці статевого розвитку: відсутність вторинних статевих ознак після 13 років у дівчаток і 14 років у хлопчиків.

У нормі біологічний вік може відставати або випереджати паспортний на два-три роки! Якраз внаслідок такої варіабельності всі діти ростуть за своїм індивідуальним графіком.

Як ми визначаємо біологічний вік?

Рентгенографія кистей зап'ястя. Самим, без всяких призначень бігти й робити рентген не потрібно. І потрібно, щоб рентген оглянув ендокринолог. Тому що рентгенолог не завжди може точно визначити біологічний вік.

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