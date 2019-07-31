Що таке біопсія та чому вона така важлива

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Біопсія: чому роблять
Біопсія: чому роблять / oncodesc.com

Біопсія є основним методом діагностики онкологічних захворювань. Під час біопсії лікар видаляє невелику кількість тканини для дослідження. Інші тести можуть припустити діагноз, але тільки біопсія може підтвердити.

Ваш лікар може рекомендувати біопсію, якщо виявить щось підозріле під час медичного огляду або за результатами, наприклад, УЗД або КТ, розповіла онколог Тетяна Скрипець. 

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Лікар може провести біопсію відразу ж з місцевим знеболювання, а іноді потрібно запланувати операцію для отримання зразка тканини. Біопсія – це загальний термін. 

Види біопсій 

  1. Біопсія з використанням візуальних методів діагностики: УЗД, рентгенографія, КТ, МРТ, ПЕТ.
  2. Тонкоголкова аспіраційна біопсія.
  3. Товстоголкова біопсія.
  4. Вакуумна аспіраційна біопсія.
  5. Ексцізіона біопсія.
  6. Поверхнева біопсія.
  7. Панч біопсія.
  8. Ендоскопічна біопсія
  9. Лапароскопічна біопсія.
  10. Аспірація кісткового мозку і трепан-біопсія.
  11. Рідка біопсія.

Хто робить біопсію і хто аналізує зразок?

З огляду на різні видів біопсій, різні лікарі будуть проводити процедуру: хірурги, радіологи, онкологи, гастроентерологи, дерматологи, гінекологи, тощо.

Патологи – спеціалізуються на інтерпретації лабораторних тестів і оцінці клітин, тканин і органів для діагностики захворювань. Аналізують зразок тканини, видалений під час біопсії.

Часті запитання: 

Чи обов'язково робити біопсію? – Так.
Як визначити онкологію без біопсії? – Ніяк.

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Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Медицина Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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