Що таке бронхіт та чому його не потрібно лікувати антибіотиками
Бронхіт – це запальний процес в слизовій оболонці бронхів, який викликає набряк і надмірне утворення слизу.
Бронхіт – це теж ГРВІ. Як звичайний нежить і як ларингіт. Просто в цьому випадку причинний фактор (наприклад, вірус) прикріпився і увійшов в слизову оболонку бронхів. Це називається тропність вірусу, розповіла інфекціоніст Мельник Маргарита.
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Так само помилково вважати, що бронхіт – ускладнення. Це не так. Тому залякування по типу "якщо не лікувати соплі, буде бронхіт" абсолютно не обґрунтовані.
• кашель переважно сухий, або малопродуктивний;
• температура тіла переважно тримається на субфебрильних показниках (37,2°C -37,8°C);
• незначний дискомфорт за грудиною;
• хрипи в грудях сухого, свистячого характеру, які відчуваються над всією поверхнею легень;
• самопочуття порушується незначно, інтоксикаційні прояви не характерні.
Який антибіотик потрібен при бронхіті?
Найчастіше ніякий. У більшості випадків (до 90%) гострий бронхіт викликаний вірусами (респіраторно-синцитіальнихй вірус, метапневмовірус, бокавіруси і т.д.).
Бронхіт не потрібно лікувати антибіотиком
Антибактеріальну терапію слід розглядати в разі мікоплазмної інфекції, кашлюку. Це близько 10%.
Гострий первинний бактеріальний бронхіт у здорових дітей виникає рідко.
У групі ризику діти з муковісцидозом, імунодефіцитними захворюваннями. Колір мокротиння не дозволяє вірогідно визначити вірус, чи бактерія є причиною бронхіту.
Але, на жаль, якщо звернутися до наших реалій, більшість бронхітів лікується антибіотиками.
Як лікувати бронхіт?
Так само як і будь-яке інше ГРВІ. Потрібне створити комфортні умови для одужання (прохолодне і вологе повітря, рясне пиття).
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