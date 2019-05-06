Що таке бубонна чума: симптоми та лікування

Це небезпечна смертельна недуга, одна з клінічних форм чуми (зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби), яка походить з країн Азії.

Бубонна чума забрала мільйони людських життів в Європі, де її називали "чорною смертю". Смертність від чуми досягала 95%, хоча деякі хворі дивом видужували самостійно.

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До кінця XIX століття ця важка хвороба не піддавалася лікуванню. Після винаходу вакцин проти чуми і початку застосування на практиці деяких антибіотиків заражені почали одужувати. Однак це відбувалося лише з тими, у кого лікування починалося вчасно.

Симптоми бубонної чуми

Бубонна чума відноситься до гострої форми інфекційного захворювання, викликаного попаданням в організм збудника через шкіру. Переносником є ​​блохи, що паразитують на щурах і інших гризунах.



Бубонна чума в Монголії

Збудник чуми, що проник під шкіру людини, з потоком крові потрапляє на перші перешкоди – лімфатичні вузли. У них починається гострий запальний процес, який переходить на інші тканини. На тілі утворюються ущільнення – бубони. Звідси походить назва хвороби – бубонна або бубонская форма чуми.

Бубонна чума – симптоми Гарячка, тяжка інтоксикація, геморагічний синдром, серозне геморагічне ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, септичним перебігом і високою смертністю.

Хвороба може передаватися від людини до людини. Головні зовнішні симптоми, які має чума, – це збільшення лімфатичних вузлів. Крім зовнішніх змін на тілі, хворий відчуває сильний головний біль, високу температуру. Крім того, людина відчуває слабкість і озноб.

Лікування бубонної чуми

Всі хворі бубонною чумою підлягають обов'язковій госпіталізації в спеціалізовані відділення інфекційних лікарень. Білизна, одяг, залишки їжі, посуд, предмети догляду та виділення пацієнта піддаються спеціальній обробці та дезінфекції.



Середньовічні костюми від чуми

Під час лікування і догляду за хворим персонал відділення використовує протичумні костюми. Основним методом лікування бубонної чуми є антибіотикотерапія. Ці препарати вводяться внутрішньом'язово. Хворий перебуває під наглядом лікарів кілька місяців і тільки після цього може бути виписаний.

Бубонна чума в історії людства

В період розвитку людства відбулись три пандемії, при яких переважала бубонна форма чуми. За приблизними підрахунками, чума забрала життя 180-200 мільйонів людей. Пандемія, яка сталася у Європі та Азії в 1347-1351 роках, забрала життя понад 25 мільйонів людей.

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