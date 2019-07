Що таке діастаз і чому він виникає

Діастаз – це збільшення відстані між двома секціями прямого м'яза живота.

Сильне і тривале напруження м'язів живота призводить до підвищення внутрішньочеревного тиску. Слабкість білої лінії призводить до того, що м'язи, під впливом створеного ними ж підвищеного внутрішньочеревного тиску, починають розходитися в сторони.

Читайте також: Як не "вбити" свій шлунок на роботі

Чому виникає?

Основні причини діастазу

вагітність;

швидкий набір або втрати ваги;

тривалі і значні фізичні навантаження;

тривалий кашель або регулярні закрепи;

вроджена слабкість сполучної тканини (дисплазія).

Під час вагітності під дією гормону релаксину зв'язки розтягуються, а м'язи передньої черевної стінки слабшають, щоб матка, а разом з нею живіт мали можливість збільшуватися разом з ростом плоду.

Після пологів м'язи поступово відновлюються, але сухожилля можуть залишитися в попередньому стані і створювати видимість живота, який випирається вперед.

Діастаз – це не тільки косметичний дефект, часто може бути причиною опущення внутрішніх органів.



Діастаз може виникнути через вагітність

У багатьох жінок розбіжність прямих м'язів зберігається протягом 6-8 тижнів після народження дитини. Ця розбіжність може залишитися незмінною протягом року після пологів. При цьому, розбіжність до 2 см вважається фізіологічною нормою.

Розрізняють 3 ступені діастазу:

1 ступінь – 2-5 см;

2 ступінь – 5-7 см;

3 ступінь – понад 7 см.

Найпростіший спосіб самодіагностики – на фото.

Що робити?

The Journal of Strength and Conditioning Research виділяє основні ізоляційні і комплексні вправи, які рекомендовано виключити при діастазі:

підйоми корпусу, ніг, і тазу з положення лежачи на спині;

силові скручування лежачи, "велосипед", "ножиці";

асани йоги, що створюють сильний тиск на середню лінію живота, такі як маюрасана і подібні;

силові положення, які значно підвищують внутрішньочеревний тиск – силові баланси на руках, махи і кидки ногами, стрибки, віджимання;

пози, які розтягують або розширюють черевну стінку – прогини, варіації мостів, в тому числі, на фітболі або лаві для прогинів, підтягування;

прямі планки;

тривалі стійки на руках / ліктях і колінах / ступнях як, наприклад, при віджиманні від підлоги.



Діастаз можуть лікувати хірургічно

Як відновитися після діастазу?

1. Одягайте післяпологовий бандаж, коли носите вашого малюка на руках, особливо якщо це займає тривалий час

2. Не піднімайте речі, які важчі за 5-6 кг.

3. Піднімаючи предмети, згинайте руки в ліктях, не тримайте їх на витягнутих руках.

4. Лягайте і вставайте з ліжка через бік, як і під час вагітності. Спіть на спині або на боці.

6. Якщо потрібно піднятися зі стільця, втягніть живіт і вставайте в основному користуючись силою ніг.

7. Зберігайте правильну поставу: не прогинайтеся в попереку, але і не горбтеся.

8. Не носіть дітей у слінгах

9. Фізичні вправи. Але лікар не радить виконувати вправи без тренера та консультацій лікаря. Припускаючи помилку, ви збільшуєте внутрішньочеревний тиск і стан діастазу тільки погіршується.

10. Абдомінопластика – хірургічне втручання може бути показано тільки в тому випадку, якщо харчування, вправи і активний спосіб життя, виявилася неефективною для відновлення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.