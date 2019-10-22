Що таке дірявий кишечник: як часто зустрічається та коли йти до лікаря

Термін "дірявий кишківник" часто можна зустріти у блогах, на сторінках нутриціологів та дієтологів. На дірявий кишківник ладні списувати безліч проблем зі здоров'ям: від висипань та мігреней до депресії та зайвої ваги.

Існування "синдрому дірявого кишківника" не доведено, а цей термін не з'являється у жодному провідному медичному журналі, пише Docplus.

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У Міжнародній класифікації хвороб такого діагнозу немає, й про існування цієї хвороби в основному заявляють прихильники інтегративної медицини.

Інтегративна медицина – що це Вона об'єднує у собі ледь не всі види альтернативної медицини. Сюди входить і аромотерапія, і акупунктура, прихильники екопродукції та любителі біологічно активних добавок (БАДи).

Що ж це за синдром "дірявого кишківника"

За словами прихильників цієє теорії, специфічний стан, під час якого слизова оболонка кишківника стоншується і перестає функціонувати належним чином.

Стінка кишківника людини складається з клітин, які щільно з'єднуються між собою. Звісно, під час деяких важких хвороб ці з'єднання можуть руйнуватися.

А згідно з теорією "дірявого кишківника", ці міжклітинні з'єднання руйнуються не лише від хвороб, але й навіть від дії глютену, цукру, молочних продуктів, бактерій і їх токсинів, деяких ліків, паразитів та стресу.



Синдром дірявого кишківника – міф

Засновник концепції дірявого кишківника Алессіо Фазано вважає, що через вплив вищеперерахованих факторів, організм запускає "імунну відповідь". І неначе згодом це проявляється у: порушенні травної системи, алергії та астмі, аутоімунних захворюваннях, гормональних порушеннях, хронічної втоми, депресії та проблемах зі шкірою.

Руйнування міфів про дірявий кишківник

Насправді, ризики, при яких стінка кишківника стає проникною, не такі вже й великі і зустрічаються лише у 0,3% населення .

. Харчові продукти, стрес, віруси та бактерії викликати хворобу не можуть .

. Для кишківника здорових людей продукти з глютеном небезпеки не представляють .

. Також на цей синдром списують симптоми лактозної непереносимості, а саме: біль в животі, метеоризм, нудоту і пронос. Лактозна непереносимість – не хвороба , і це явище є цілком нормальним.

, і це явище є цілком нормальним. Цілісність кишківника не можна відновити за допомогою БАДів. Нині досі не існує ліків, які зменшують проникність кишкових стінок . Навіть люди з такими важкими захворюваннями, як хвороба Крона і виразковий коліт вимушені все життя приймати гормональні та протизапальні препарати. Сучасна медицина досі не винайшла лікування і єдиний препарат, на якого була уся надія, провалив дослідження. Тим паче, ефективність більшості БАДів не доведена наукою, а вживати мультивітаміни "про всяк випадок" категорично не рекомендується .

. Навіть люди з такими важкими захворюваннями, як хвороба Крона і виразковий коліт вимушені все життя приймати гормональні та протизапальні препарати. Сучасна медицина досі не винайшла лікування і єдиний препарат, на якого була уся надія, провалив дослідження. Тим паче, ефективність більшості БАДів не доведена наукою, а Симптоми, які приписуються до синдрому "дірявого кишківника" – різноманітні та можуть бути симптомами інших захворювань. Варто звернутися до хорошого лікаря, аби з'ясувати справжню причину хвороби й підібрати правильне лікування, адже самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.

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