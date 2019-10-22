Що таке дірявий кишечник: як часто зустрічається та коли йти до лікаря
Термін "дірявий кишківник" часто можна зустріти у блогах, на сторінках нутриціологів та дієтологів. На дірявий кишківник ладні списувати безліч проблем зі здоров'ям: від висипань та мігреней до депресії та зайвої ваги.
Існування "синдрому дірявого кишківника" не доведено, а цей термін не з'являється у жодному провідному медичному журналі, пише Docplus.
Читайте також: Що робити з застоєм жовчі
У Міжнародній класифікації хвороб такого діагнозу немає, й про існування цієї хвороби в основному заявляють прихильники інтегративної медицини.
Що ж це за синдром "дірявого кишківника"
За словами прихильників цієє теорії, специфічний стан, під час якого слизова оболонка кишківника стоншується і перестає функціонувати належним чином.
Стінка кишківника людини складається з клітин, які щільно з'єднуються між собою. Звісно, під час деяких важких хвороб ці з'єднання можуть руйнуватися.
А згідно з теорією "дірявого кишківника", ці міжклітинні з'єднання руйнуються не лише від хвороб, але й навіть від дії глютену, цукру, молочних продуктів, бактерій і їх токсинів, деяких ліків, паразитів та стресу.
Синдром дірявого кишківника – міф
Засновник концепції дірявого кишківника Алессіо Фазано вважає, що через вплив вищеперерахованих факторів, організм запускає "імунну відповідь". І неначе згодом це проявляється у: порушенні травної системи, алергії та астмі, аутоімунних захворюваннях, гормональних порушеннях, хронічної втоми, депресії та проблемах зі шкірою.
Руйнування міфів про дірявий кишківник
- Насправді, ризики, при яких стінка кишківника стає проникною, не такі вже й великі і зустрічаються лише у 0,3% населення.
- Харчові продукти, стрес, віруси та бактерії викликати хворобу не можуть.
- Для кишківника здорових людей продукти з глютеном небезпеки не представляють.
- Також на цей синдром списують симптоми лактозної непереносимості, а саме: біль в животі, метеоризм, нудоту і пронос. Лактозна непереносимість – не хвороба, і це явище є цілком нормальним.
- Цілісність кишківника не можна відновити за допомогою БАДів. Нині досі не існує ліків, які зменшують проникність кишкових стінок. Навіть люди з такими важкими захворюваннями, як хвороба Крона і виразковий коліт вимушені все життя приймати гормональні та протизапальні препарати. Сучасна медицина досі не винайшла лікування і єдиний препарат, на якого була уся надія, провалив дослідження. Тим паче, ефективність більшості БАДів не доведена наукою, а вживати мультивітаміни "про всяк випадок" категорично не рекомендується.
- Симптоми, які приписуються до синдрому "дірявого кишківника" – різноманітні та можуть бути симптомами інших захворювань. Варто звернутися до хорошого лікаря, аби з'ясувати справжню причину хвороби й підібрати правильне лікування, адже самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.