Що таке емоленти: кому та для чого потрібно застосовувати

Емоленти – це спеціальні засоби, що наносяться на шкіру з метою її пом'якшення, зволоження, відновлення її бар'єрної функції.

Для чого застосовують емоленти?

Вони широко використовуються для догляду за сухою, чутливою шкірою, при атопічному дерматиті, псоріазі, іхтіозі. Вони сприяють продовженню ремісії, підвищують ефективність протизапальної терапії, допомагають усунути свербіж, болючість шкіри та усувають лущення, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Які існують форми емолентів?

Лосьйони, молочко: найлегші форми, добре наносяться тонким шаром, але мають менший зволожувальний ефект. Можна наносити на ділянки з гострим запаленням.

Креми: щільніші, ніж лосьйони, але так само добре всмоктуються, зручно використовувати протягом дня, не залишають жирного сліду.

Бальзами й мазі: найбільш жирні та щільні форми, підходять для дуже сухої шкіри, потовщеної шкіри, з вираженим лущенням, а також для догляду в нічний час, мають максимально зволожувальний ефект. Не всі люблять використовувати, оскільки є відчуття "жирності" шкіри.

Можна комбінувати засоби для догляду, використовуючи різні форми на різних ділянках тіла в залежності від стану шкіри.

Як застосовувати емоленти?

Найкращий ефект від використання емолентів, якщо їх наносити відразу ж після прийняття ванни або душу протягом перших 3 хвилин. Але це не є обов'язковою умовою для нанесення, тобто протягом дня не обов'язково попередньо приймати ванну.

Емолент повинен наноситися так часто, як потрібно конкретно вашій шкірі: не існує жорстких рамок, почніть з 2 разів на день, якщо цього не досить, наносите частіше, стільки разів, скільки буде потрібно, щоб сухості й лущення не було.

Якщо вам призначено лікувальний крем, розділяйте нанесення емолентів і ліків за часом, оптимально почекати хоча б 30 хвилин. Щоб не було розведення лікарського засобу і зниження його ефективності.

Для найкращого результату емолент необхідно наносити на шкіру у великому обсязі. Наносити варто м'якими рухами, без розтирання, в напрямку росту волосся, щоб уникнути розвитку фолікулітів.



Емоленти добре зволожують шкіру / unsplash.com

Рідкіші форми емолентів часто містять більше консервантів, щоб запобігти виникнення мікробів. На жаль, вони можуть стати причиною розвитку контактного дерматиту. В такому випадку, використання цієї форми необхідно припинити. Деякі виробники випускають засоби в упаковці, що зберігає його стерильним протягом усього періоду використання, що допомагає зменшити кількість патогенів.

Люди з чутливою шкірою можуть відчувати печіння або стягування при використанні деяких засобів. Якщо це несе відчутний дискомфорт, особливо, якщо мова про дітей, емолент варто замінити.

Як зрозуміти, чи підходить мені емолент?

Орієнтуйтеся на свої відчуття: вам повинно бути комфортно і приємно його використовувати, а після застосування шкіра повинна ставати м'якішою і гладшою.

Так що ж вибрати?

Зверніть увагу на такі лінії емолентів: Avene Xerocalm A.D., Avene Trixera, Bioderma Atoderm, La roche posay Lipikar, Uriage Xemose, Topicrem, Емоліум, Exomega A-derma.

Іноді потрібно спробувати кілька різних засобів, щоб знайти "своє". Не соромтеся запитувати пробники в аптеках і магазинах.

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