Фригідність: що це таке, як її визначити та подолати

Фригідними часто називають жінок, які не мають сильного сексуального бажання, ухиляються від сексу з партнером, та навіть феміністок, які не погоджуються виконувати традиційні гендерні ролі.

Нині термін фригідність вже не використовується – його давно поховали як клінічний діагноз, замінивши поняттям гіпоактивного розладу сексуального бажання, пише Вперше.

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Цей розлад має чітко визначені симптоми. Тому варто бити на сполох лише тоді, коли ви:

Не цікавитеся сексуальними діями взагалі;

Не маєте сексуальних фантазій та думок про секс;

Не ініціюєте секс та не відповідаєте на ініціативу з боку партнера;

Не відчуваєте задоволення у 75-100% сексуальних дій;

Не цікавитеся зовнішніми або внутрішніми еротичними стимулами (не заводить ні еротичний досвід, ні навіть прилив крові до геніталій);

Не маєте приємних генітальних та позагенітальних відчуттів у 75-100% сексуальних дій.⠀

Для того, щоб поставити діагноз, потрібно мати принаймні три симптоми, які присутні впродовж тривалого часу та заважають нормально жити. Але перш ніж записувати себе в ряди "фригідних", то подумайте, чи не впливають на ваше сексуальне бажання якісь інші фактори.

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Для жінки не отримувати оргазм після кожного статевого акту – нормально. Не хотіти дивитися порно або не збуджуватися від нього – також нормально. А не хотіти свого партнера так само сильно, як і на початку стосунків – це взагалі життєво. Якщо додати до цього низку інших факторів, таких як стрес, втому від роботи чи навчання, недосипання, то взагалі чудово, що хоч іноді виникає бажання зайнятись сексом.

Що можна зробити, аби збільшити своє сексуальне бажання?

Жіночий оргазм відбувається насамперед у мозку, тому саме його потрібно "прокачати". Авторка бестселеру "Як хоче жінка" Емілі Нагоскі рекомендує почати з простого – скласти список того, що вас збуджує і що забирає бажання.

Стимулювати сексуальне бажання можуть слова партнера, задоволеність власним тілом, відсутність поспіху чи нове місце. В той час, як заважати – ревнощі, втома, пізній час доби, кволість партнера чи навіть запах у кімнаті.

Потрібно поступово знищити те, що стає на заваді збудженню: купити свічки, розмовляти з партнером та, нарешті, полюбити своє тіло і не думати про вигляд свого живота. Разом з партнером попрацюйте над тим, щоб додати у своє інтимне життя максимум "збуджуючих" речей. Не соромтеся експериментувати з новими позиціями, техніками, іграшками, лубрикантами та локаціями.

Але в жодному випадку не потрібно на себе тиснути, адже думки про те, що ви щось повинні, лише приглушать бажання. Пам9ятайте, що важливі фактори збудження дівчини – любов до себе та спілкування з партнером.

Насправді, не хотіти сексу – це нормально, а особливо, якщо це ніяк не заважає життю. Всі люди різні, а ідеї про "фригідність" чи "німфоманію" – не більше, ніж рамки суспільства. Слухайте своє тіло та прислухайтесь до нього.

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