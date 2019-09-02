Що таке гаряча йога та як вона допоможе схуднути

Гаряча йога – вид йоги, який обіцяє швидке схуднення і детоксикацію організму. Особливість хот йоги в тому, що температура в приміщенні де проходять заняття сягає 36-40 градусів тепла.

Існує ряд переваг та протипоказань хот йоги, зазначають експерти.

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Користь гарячої йоги

Допомагає позбавитись від токсинів. Через підвищене потовиділення під час занять через шкіру виходять непотрібні організму речовини (а щоб не втратити необхідну тілу вологу, протягом практики обов'язково треба пити воду).

Схема така: ви потієте – п’єте більше води, ходите частіше до туалету – відтак пришвидшуєте обмін речовин в організмі.

Цей ефект посилюється спеціально підібраними вправами, які немов "вичавлюють" з тіла непотрібні організму речовини, як наслідок ви можете отримати ефект "на обличчя" – чисту шкіру.

М’язи в умовах гарячого повітря розслаблюються швидше, стають еластичнішими та гнучкішими – це дозволяє комфортніше входити в асани і утримувати складні пози.



Через піт зі шкіри виходять токсини

Протипоказання гарячої йоги

Хоч гаряча йога й дозволяє розтягнути м'язи глибше, сухожилля і зв'язки можуть бути не підготовленими для таких інтенсивних розтяжок + спека послаблює м'язи, тому в окремих випадках можна спостерігати зворотний ефект – перенапруження і навіть травмування м'язів, зв'язок, сухожиль;

Інтенсивна практика в гарячій кімнаті також може знизити внутрішню температуру тіла, що може призвести до зневоднення, а в крайніх випадках навіть до теплового удару.

Гаряча йога в цілому, має свої протипоказання, а також вимагає дотримання певних правил щодо техніки безпеки.

Абсолютними протипоказаннями вважаються:

Захворювань серця, головного мозку (інсульту) та інших серйозних захворювань. При цьому мова йде про хвороби не тільки на стадії загострення, при наявності подібних захворювань в минулому – обов'язково потрібне узгодження з сімейним лікарем і терапевтом;

Вагітність. Втім, варто зазначити, що фахівці не рекомендують вагітним займатись будь-якими різновидами йоги.

Практика гарячої йоги має індивідуальний ризик зневоднення, запаморочення, нудоти, зниження артеріального тиску і навіть втрати свідомості. Пам'ятайте, що гаряча йога може завдати шкоди вашому тілу так же значно, як і зцілити його.



Гаряча йога спалює до 1000 ккал за одне заняття

Прихильники гарячої йоги відзначають результативність таких практик. Гаряча є найефективнішою для зниження ваги – до 1000 ккал за одне заняття. Звичайна Хатха-йога спалює до 255 ккал, аеробіка до 332, легкий біг до 490.

Якщо ви вирішили спробувати гарячу йогу, проконсультуйтесь з лікарем та зважте усі за і проти.