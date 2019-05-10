Що таке гастрит і через що він виникає

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Гастрит - симптоми: що таке гастрит, причини виникнення
Гастрит: причини, симптоми, діагностики, лікування / aif.ru

Хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунку, може суттєво зіпсувати ваше життя. За статистикою, майже половина українців страждає на різні захворювання шлункового-кишкового тракту.

Гастрит — це захворювання, при якому утворюється запалення оболонок шлунку. Гастрит буває гострим або хронічним, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Якщо коли-небудь у вас було харчове отруєння, то можна сказати що це був гострий гастрит, інфекційної природи. Близько 80% людей хоча б раз у житті відчувають епізодичний прояв гастриту. Гастрит невиліковний, тож ті, хто з ним вже зіткнувся, мають усе життя слідкувати за своїм раціоном харчування.


Гастрит – хронічне захворювання

Хронічний гастрит пов'язаний з тривалим запаленням, яке може тривати роками. Якщо його не лікувати, то в захисній оболонці можуть з'явитись проломи (ерозії або навіть виразки). У свою чергу це може призвести до кровотечі, анемії та навіть раку шлунка.

Причини гастриту

Часто гастрит спричиняє мікроорганізм Helicobacter pylori (H. pylori), який після того, як опиняється у слизовій шлунку, спричиняє розвиток запального інфільтрату (скупчення у тканинах лімфи і таких компонентів крові, як нейтрофіли).

Однак є ще інші фактори, через які виникає гастрит: зловживання газованими та алкогольними напоями, куріння, вживання ліків (зокрема,  антибіотиків), потрапляння жовчі у шлунок, зловживання жирною, смаженою та гарячою їжею, солодощами.

Також гастрит може утворитись через стрес, дієти, послаблений імунітет та генетичну схильність до захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Фактори ризику

  1. Вживання алкоголю
  2. Регулярне застосування нестероїдних протизапальних засобів (аспірин, ібупрофен і т.д)
  3. Вік. З роками захисна оболонка стоншується
  4. Куріння.
  5. Стрес. 

Симптоми гастриту 

Відчуття розпирання, тяжкості у верхній частині живота, відразу або через 40 хвилин після їди. У разі ерозивного гастриту можуть бути ознаки кровотечі – чорний кал, що нагадує смолу, а також блювота кров'ю або масами, що нагадують кавову гущу.

 
Гастри – симптоми
- відчуття важкості або дискомфорту у животі;
- зниження та погіршення апетиту;
- нудота та здуття;
- блювання;
- зниження працездатності;
- біль у ділянці шлунку;
- відрижка та неприємний присмак у роті;
- печія;
- діарея.

Якщо ви помітили, що у вас є певні симптоми – необхідно терміново звернутись до лікаря, щоб захворювання не загострилось.

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Шлунково-кишковий тракт Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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