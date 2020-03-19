Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику

Геморой дуже незручна проблема, втім, поширена. Хто в групі ризику, чому виникає проблема та як її уникнути – далі в матеріалі Здоров'я 24.

Геморой не лише викликає неприємні відчуття, він може провокувати численні ускладнення, зокрема, стати причиною тромбозу чи защемлення гемороїдальних вузлів.

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Що таке геморой

Геморой – поширене захворювання. Але точна кількість хворих невідома, адже у більшості пацієнтів хвороба протікає безсимптомно.

Дослідження пацієнтів, які проходили плановий скринінг на колоректальний рак, виявило поширеність у 39%, при цьому 55% пацієнтів не мали симптомів.

Геморой частіше зустрічається в осіб віком від 45 до 65 років.

Геморой – це фактично варикозне розширення вен прямої кишки та порушення циркуляції крові.

В області анального каналу розташовані особливі венозні сплетіння, так звані гемороїдальні тільця. В результаті застою крові та підвищення внутрішньочеревного тиску вони збільшуються, перетворюються в гемороїдальні вузли й розвивається геморой. Гемороїдальні вузли можуть запалюватися, випадати, кровоточити. Усе це обумовлює основні симптоми геморою (кровотеча, біль, запалення, свербіж).

Схильні до розвитку захворювання люди, чия діяльність пов'язана з фізичними навантаженнями, тривалим сидінням чи навпаки стоянням на місці.

І часто ризики виникнення захворювання визначає професія.

Хто в групі ризику

Водії;

касири;

програмісти;

бухгалтери;

секретарі;

офісні працівники;

вантажники й ніші представники професій, де треба застосувати силу;

спортсмени силових видів спорту.

Наразі дуже багато професій передбачають сидячий спосіб життя, крім того, спосіб життя в людей навіть у неробочий час теж доволі пасивний.

Через те, що сучасна молодь проводить багато часу за комп'ютером, хвороба "молодіє", а відтак серед пацієнтів нерідко може бути й молодь.

Симптоми геморою

Відчуття чужорідного тіла в задньому проході.

Свербіж та печіння.

Поколювання і болі у задньому проході.

Випадання або випинання гемороїдальних вузлів з ануса.

Кровотеча із заднього проходу.

Защемлення вузлів.

Як уникнути геморою

Профілактика геморою полягає в дотриманні здорового способу життя:

Слід дотримуватися правильного харчування – раціон має бути збалансованим та поживним, містити клітковину.

Добре, якщо ви маєте розпорядок прийомів їжі, адже налагоджена робота шлунково-кишкового тракту знизить ризик виникнення геморою.

Важливою є фізична активність, особливо якщо ви в зоні ризику та проводите багато часу сидячи. Слід час від часу вставати, аби пройтись, добре виконувати кілька фізичних вправ кожні дві години робочого часу. Приділяйте час спорту поза робочим часом, корисним для профілактики геморою є плавання, яке покращує кровообіг.

Геморой – це не просте захворювання і думка про те, що його можна не лікувати, а просто видалити, коли хвороба стане вже зовсім нестерпною, не зовсім вірна.

Захворювання може мати рецидиви. І щоб мінімізувати таку ймовірність, слід уникати хронічних закрепів, тривалого сидіння на унітазі, важкої фізичної праці, ожиріння та малорухливого способу життя.

Лікування геморою

Звісно, найкраще лікування – профілактика. Втім, що робити, якщо проблема вже виникла?

Поширеним у лікуванні геморою є використання місцевих засобів у вигляді кремів чи мазей, однак в сучасних умовах це не зовсім зручний метод. До того ж, це не гігієнічно та може спричиняти чимало дискомфорту на робочому місці.

Нині існує комфортне лікування геморою! Зокрема, таблетки Флєбодіа, які потрібно просто запити склянкою води. Флєбодіа 600 – таблетки французького виробництва, що підвищують тонус розширених судин прямої кишки, покращують мікроциркуляцію та мають протизапальну та знеболюючу дію.

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