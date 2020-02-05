Як визначити гіпертонічний криз та які ускладнення він може викликати

Гіпертонія нині є однією із найпоширеніших захворювань. Втім якщо сама гіпертонія протікає відносно повільно і плавно, то таке ускладнення, як гіпертонічний криз може завдати раптового удару не лише здоров'ю, а й життю.

Про лікування гіпертонічного кризу розповіла анестезіологиня Дарія Сімчук.

Важливо: Як правильно виміряти тиск: 5 простих правил

За яким тиском можна розпізнати гіпертонічний криз

Гіпертонічний криз можна розпізнати за різким збільшенням артеріального тиску, як правило, систолічного (вища цифра) – понад 180 або діастолічного (нижча цифра) понад 120 міліметрів ртутного стовпчика.

Окрім того, варто звернути увагу на супутні симптоми.

Гіпертонічний криз – супутні симптоми Інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця;

Порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя;

Інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору;

Нудота й блювання;

Задишка;

Судоми;

Втрата свідомості;

Біль у серці чи грудній клітині;

Виражені тривожні розлади.

Гіпертонічний криз: ускладнення

Інсульт;

Інфаркт міокарда;

Набряк легенів;

Набряк мозку;

Гостре порушення мозкового кровообігу;⠀

Що робити під час гіпертонічного кризу

Насамперед варто зазначити, що існує два стани гіпертонічного кризу: ускладнений та неускладнений. Ускладнений гіпертонічний криз – екстрений стан, під час якого необхідна термінова медична допомога. Він відрізняється інтенсивністю та ураженням органів-мішеней: серце, мозок, судини, нирки та очі.

Неускладнений гіпертонічний криз – це значне підвищення тиску без ураження органів-мішеней.

Важливо: Запам'ятайте головне правило, що під час цього гіпертонічного кризу не можна різко збивати тиск.

Якщо різко збити тиск під час гіпертонічного кризу, то можуть виникнути такі ускладнення, як інсульт, сліпота та ниркова недостатність.

Високий тиск під час цього стану потрібно знижувати помірно, впродовж кількох хвилин або навіть годин за допомогою антигіпертензивних засобів. Ідеальною швидкістю зниження артеріального тиску є його плавний спад на 25% впродовж 8 годин від піка гіпертензії.

Причини гіпертонічного кризу

Неправильне лікування артеріальної гіпертензії (недостатня кількість або низькі дози препаратів);

Зміна або недотримання режиму антигіпертензивної терапії, яку призначив лікар;

Тривожні розлади;

Деякі вторинні гіпертензії (феохромоцитома, реноваскулярна гіпертензія).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.