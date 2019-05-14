Що таке глютен, яка його користь та шкода

Лише 1% людей на планеті мусить відмовитись від глютену, усі інші спокійно і з користю для здоров’я можуть їсти продукти, що містять глютен – злаки та похідні від них.

Безглютенова дієта передбачає повну відмову від продуктів з вмістом глютену або їхню заміну на безглютенові. Існує міф буцімто глютен відкладається на стінках кишківника та погіршує його роботу, тому що не розчиняється у воді. Або безглютенова дієта допомагає худнути. Або просто допомагає почуватися краще і здоровіше, повідомляє МОЗ України.

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Що таке глютен

Глютен або клейковина – запасний білок. Цей продукт є безпечним для більшості людей і добре засвоюється організмом. Він міститься в зернах злаків – пшениці, ячменю, жита та всіх похідних продуктах, включно з булочками, батонами та пивом. Також глютен додають до ковбасних виробів, молочних продуктів, різних соусів (кетчупу та майонезу). Він надає цим продуктам густоти та в'язкості, тримає вологу та в деяких випадках не дає засохнути.

Якщо його купити окремо і просто з‘їсти, то це зовсім не зашкодить 99% з нас. Так само безпечно ми їмо м'ясо або яйця, які також містять білок.

Кому шкодить глютен

Є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно. Це пов'язано з аутоімунною хворобою – глютеновою ентеропатією або целіакією.

Целіакія – що це? Аутоімунною хворобою, при якій людям протипоказаний глютен. Під час вживання глютену їхня імунна система створює антитіла, які зокрема пошкоджують стінки кишківника. Це порушує всмоктування поживних речовин організмом. Як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи – залізо, фолієву кислоту тощо.

Людям з целіакією протипоказані навіть 150 міліграмів глютену. Тому єдиний спосіб для них вживати той великий асортимент каш, макарон, випічки, який зазвичай їдять люди, це купувати ті ж самі продукти, але без глютену. Або взагалі від них відмовитися.

Діагностувати целіакію можна лише аналізом крові на антитіла та біопсією. Якщо діагноз підтвердиться, то тільки тоді можна використовувати на безглютенову дієту.

Чому не варто відмовлятись від глютену

Відмовлятися від продуктів з глютеном та переходити на їхніх безглютенових двійників не лише не варто, але й шкідливо.

Люди, які відмовляються від всіх продуктів з глютеном, змушені виключити з раціону цілозернові злаки, які містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жита. А вони дуже корисні, тому що забезпечують наш організм клітковиною, важливими вітамінами та поживними речовинами, як залізо, кальцій та білок.



Глютен не шкодить 99% людей

Не існує науково обґрунтованих досліджень, які підтверджують, що безглютенові продукти є корисними або ж допомагають втратити вагу людям без целіакії. Адже глютен у безглютенових продуктах зазвичай замінюють вже справді шкідливим жиром і цукром.

Плюси тут звісно також є, адже переймаючись глютеном у складі, окрім цільнозернових злаків люди припиняють їсти печиво, сосиски, білий хліб, кетчуп тощо. Ці продукти, окрім безневинного глютену, містять і досить небезпечні трансжири, консерванти та цукор. Таким чином, відмовляючись від них, люди почуваються здоровіше саме через те, що не їдять всі вищеперелічені складники, а не глютен.

Виробники безглютенових продуктів успішно використовують поширені міфи про глютен, щоб підвищити продажі. Люди, яким не діагностовано целіакію чи алергію на глютен, добровільно переходять на безглютенову дієту, бажаючи бути в тренді. Для них така дієта може бути небезпечною для здоров’я.

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