Що таке гормональний крем та як він діє

Зазвичай людей лякають побічні реакції, небажані ефекти та нерозуміння дії гормональних препаратів.

Страх пацієнта перед "гормональними мазями" найбільш очікуваний у роботі дерматолога, розповідає лікарка-дерматолог Вікторія Миронюк.

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Справді, вперше синтезований кортизон (ще в 40-х роках минулого століття) давав величезний перелік побічних ефектів при застосуванні. Але медична наука не стоїть на місці, й фармацевтична галузь давно розробила безпечні та ефективні формули місцевих кортикостероїдів для лікування різноманітних дерматозів.

А найголовнішим є те, що це єдині засоби з доказовою ефективністю для лікування псоріазу, червоного плоского лишаю, атопічного дерматиту, екземи та багатьох інших шкірних захворювань.

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Кортикостероїди, часто відомі як стероїди, є протизапальними препаратами, що призначаються при широкому спектрі станів. Це синтетична або техногенна версія гормонів, що виробляються наднирковими залозами.

Стероїди імітують природні гормони, вироблені в організмі, включаючи глюкокортикоїди (такі як кортизол) і мінералокортикоїди (такі як альдостерон).

Що таке "топічні" стероїди?

Місцеві стероїди призначаються лише для використання на "особливих плямах" шкіри та слизових, вони бувають у вигляді крему, мазі, гелю чи лосьйону.

Їх також називають топічними кортикостероїдами, глюкокортикостероїдами або кортизолом. Вони працюють у складній взаємодії з ендокринною та імунною системою й кровоносними судинами, тим самим допомагаючи лікувати запалення.

Місцеві стероїди не пов'язані з андрогенними гормонами анаболічних стероїдів, тобто з тими гормонами, якими часто зловживають для збільшення м'язової маси

Що означає "топічний"?

В інструкції до будь-яких ліків вказано, як вони повинні вводитись. Визначення "топічний" полягає в тому, що ліки вводяться в конкретне місце на зовнішній ділянці тіла.

Як працюють ці засоби?

Місцеві стероїди всмоктуються клітинами шкіри, проте їх протизапальної активності до кінця незрозумілий.

Вважається, що топічні стероїди гальмують в клітинах шкіри процес вироблення різних хімічних речовин, які утворюються внаслідок реакції шкіри на алергени чи подразнення у вигляді запалення.

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