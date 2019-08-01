Що таке хіміотерапія та як вона рятує життя

В Україні нова хвиля мракобісся, в соцмережах можна зустріти безліч "лікарів, експертів, тренерів", які переконують онкохворих відмовлятись від хіміотерапії. Наводячи абсурдні твердження типу: "моїй знайомій допомогло".

Хіміотерапія є одним з найпоширеніших методів терапії онкологічних захворювань, розповіла онколог Тетяна Скрипець.

Читайте також: Що таке біопсія та чому вона така важлива

Як працює хіміотерапія?

Під час хіміотерапії застосовуються різні види препаратів для боротьби з пухлинними клітинами і/або для того, щоб запобігти їх поширенню в органах і системам (метастази).

Онкологи призначають хіміотерапію самостійно або з додатковим застосуванням хірургії або променевої терапії (в залежності від виду пухлини й стандартів терапії).

Хіміотерапія вводиться, як за допомогою ін'єкцій, інфузій (внутрішньовенно), так і в таблетованій формі.

Як часто вводиться хіміотерапія?

Знову ж, режим введення залежить від виду онкологічного захворювання і стандартів терапії. Кожен пацієнт індивідуальний, саме тому у світі нині застосовується індивідуалізована терапія, яка залежить від багатьох факторів.

Наприклад, у двох пацієнтів може бути один діагноз, одна стадія захворювання. Якщо один пацієнт матиме якісь супутні захворювання (наприклад серцево-судинного характеру), а схема терапії включає один з препаратів, який токсично впливає на серце, в такому випадку цьому пацієнтові буде змінений курс.

Чому потрібна хіміотерапія?

Навіть після операції з видалення пухлини в організмі можуть як і раніше залишатися "погані" клітини. Ці клітини можуть ділитися, поширюватися по організму і призвести до рецидиву (повернення) захворювання.

Хіміотерапевтичні препарати допомагають знищувати, знижувати рівень або контролювати ці клітини. Вони також прибирають симптоми, пов'язані із захворюванням, наприклад – біль (у тому випадку якщо терапія діє).

Також хіміотерапію використовують для зменшення розміру пухлини перед операцією.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.