Що таке імуномодулятори, та чим вони небезпечні

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Чому не варто вживати імуномодулятори
Чому не варто вживати імуномодулятори / pixabay.com

Імуномодулятори – це препарати, які здатні модулювати (тобто змінювати) імунну відповідь в будь-якому напрямку.

Вони діляться на 2 групи: імуносупресори/імунодепресанти – речовини, що пригнічують імунні реакції. Використовуються в терапії онкологічних, аутоімунних і важких алергічних захворювань, а також при трансплантації органів для введення в штучний імунодефіцит, розповіла інфекціоніст Дарина Панієва.

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Та імуностімулятори – препарати, які посилюють певні ланки імунної відповіді. Застосовуються для лікування онкопроцесів, гематологічних порушень, деяких аутоімунних захворювань, розсіяного склерозу, імунодефіцитів і ВІЛу та вірусних гепатитів.

 
Лікар-інфекціоніст Дарина Панієва
“Те, що більшість звикла називати імуномодуляторами в побуті, насправді мало б відноситися до імуностимуляторів, тому що покликані прискорювати, посилювати, покращувати імунну відповідь при інфекційних хворобах або навіть "зміцнювати" імунітет профілактично”.

Немає інших показань для призначення імуностимулюючих препаратів, крім тих, що перерахувані вище. Це дуже серйозні та дорогі, лікарські засоби, які застосовуються у вузькому переліку ситуацій, тому що мають багато побічних ефектів. Вони призначаються тільки в тому випадку, якщо ризик від прийому не перевищує потенційну користь.

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Всі інші популярні пігулки, якими завалені прилавки аптек, не довели ні своєї ефективності, ні безпеки, тому що або провалили клінічні випробування, або пройшли дослідження, що не відповідають сучасним уявленням якості і репрезентативності.

Застосування їх не тільки марне, але й, цілком можливо, небезпечне, тому вони і заборонені в більшості країн світу і не внесені в жодні міжнародні протоколи лікування і профілактики інфекційних захворювань.

Як зміцнити імунітет? Нормалізація харчування, режиму сну, прогулянки на свіжому повітрі, достатній обсяг споживаної рідини й фізична активність.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Імунітет Медицина
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