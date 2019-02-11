Що таке інулін і чому його корисно додавати у їжу: пояснення Комаровського
Люди часто купують продукти, які збагачені або містять інулін. Проте, мало хто знає, що це таке і для чого він потрібен організму.
Український відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, що інулін – це корисна добавка, яка ефективно чистить кишечник та покращує травлення.
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Окрім того, інулін володіє пробіотичними властивостями. Попадаючи у кишечник він є кормом для низки корисних бактерій – найперше біфідобактерій і лактобактерій. Їх стимуляція активізує обмін і всмоктування кальцію.
Інулін також допомагає звільняти організм від холестерину і засвоювати не лише кальцій, а й магній. Тому при проблемах із їхнім засвоєнням, добавки інуліну дуже корисні.
У яких продуктах міститься інулін? Єдине джерело інуліну – рослинні компоненти. Він накопичується в кореневій системі і присутній у деяких з рослин в якості основної речовини. Всього налічується більше 4 тисяч видів джерел цього вуглеводу.
Найбільше інуліну містять такі продукти: топінамбур, корінь цикорію, цибуля і часник, банани, ячмінь, жито, ізюм, спаржа, артишок. Його інколи додають в йогурти, низькокалорійні сорти шоколаду та напої для схуднення.
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