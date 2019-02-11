Що таке інулін і чому його корисно додавати у їжу: пояснення Комаровського

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Що таке інулін і для чого його корисно додавати в їжу
Що таке інулін і для чого його корисно додавати в їжу / Фото з відкритих джерел

Люди часто купують продукти, які збагачені або містять інулін. Проте, мало хто знає, що це таке і для чого він потрібен організму.

Український відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, що інулін – це корисна добавка, яка ефективно чистить кишечник та покращує травлення.

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Євген Комаровський
“Інулін – це особливий різновид клітковини, яка збільшує обсяг кишкового вмісту і, таким чином, має послаблюючу дію. Тобто для дітей і дорослих зі схильністю до запорів добавка інуліну - дозволяє просто здорово і своєчасно очищати кишечник”

Окрім того, інулін володіє пробіотичними властивостями. Попадаючи у кишечник він є кормом для низки корисних бактерій – найперше біфідобактерій і лактобактерій. Їх стимуляція активізує обмін і всмоктування кальцію.

Інулін також допомагає звільняти організм від холестерину і засвоювати не лише кальцій, а й магній. Тому при проблемах із їхнім засвоєнням, добавки інуліну дуже корисні.

У яких продуктах міститься інулін? Єдине джерело інуліну – рослинні компоненти. Він накопичується в кореневій системі і присутній у деяких з рослин в якості основної речовини. Всього налічується більше 4 тисяч видів джерел цього вуглеводу.

Найбільше інуліну містять такі продукти: топінамбур, корінь цикорію, цибуля і часник, банани, ячмінь, жито, ізюм, спаржа, артишок. Його інколи додають в йогурти, низькокалорійні сорти шоколаду та напої для схуднення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди покупают некие продукты, обогащенные или содержащие инулин, и спрашивают: «А что это?» ⠀ Инулин – это особая разновидность клетчатки, которая увеличивает объем кишечного содержимого и, таким образом, обладает слабительным действием. То есть для детей и взрослых со склонностью к запорам добавка инулина — это просто здорово позволяет своевременно очищать кишечник. ⠀ Кроме этого, именно инулин обладает пребиотическими свойствами, попадая в кишечник является кормом ряда полезных бактерий, прежде всего бифидобактерий и лактобактерий. Именно стимуляция бифидо и лактобактерий значительно активизирует обмен и всасывание кальция. Поэтому при неких проблемах с усвоением кальция добавки инулина также очень хороши. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #инулин #запор #пребиотики #кальций

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Медицина Шлунково-кишковий тракт Лікар Євген Комаровський
Джерело: 24 канал
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