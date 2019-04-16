Що таке іпохондрія та чому виникає

Іпохондрія – це патологічний стан, що вимагає лікування. Іноді медикаментозного, іноді психотерапевтичного, іноді 2 в 1. Вибір залежить від того, що за нею стоїть – риси характеру чи хвороба.

Іпохондрія – це психічне порушення, що проявляється в постійному занепокоєнні з приводу можливості захворіти на одну або декілька хвороб. Вона може набувати форму нав'язливих думок, надцінних ідей і навіть марення. І це знову-таки залежить від того, що за нею стоїть, розповіла психотерапевт Наталія Зайцева.

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Суть іпохондрії зводиться до того, що у людини виникає необгрунтоване занепокоєння про власне здоров'я, постійні думки про уявне захворюванні – можливо, важке і / або невиліковне.

Щоб відрізнити іпохондрію від природного занепокоєння за своє здоров'я, потрібно зрозуміти, що:

Мати періодичні тривожні побоювання, сумніви щодо свого здоров'я, фіксуватися на відчуттях в тілі і аналізувати їх, підозрювати у себе наявність якогось захворювання – це нормально, але ненормально продовжувати все це робити після того, як вас обстежили, проконсультували у всіх, кого тільки можна, і в підсумку сказали, що все добре.

Також нормально не довіряти думці лікаря і результатами пройденого обстеження, але ненормально не довіряти всім лікарям, усім дослідженням і йти лікуватися до екстрасенсів, цілителів, бабок і т.п., тому що "лікарі нічого не знаходять".

Нормально пару-трійку днів, а може і тижнів, потривожитись, дізнавшись що хтось із знайомих захворів "страшним" захворюванням, і знайти деякі симптоми цього ж захворювання у себе (особливо якщо ви – вразливий або тривожно-недовірливий за характером), але ненормально переживати і знаходити все це у себе місяцями.

Іпохондрія – це симптом психічного розладу, тому звертатися за допомогою потрібно до психіатрів або лікарями-психотерапевтами.

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