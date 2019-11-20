Кетогенна дієта – тип харчування, що допоможе побороти грип

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Принципи кетогенної дієти / pixabay.com

Раціон з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів надав незвичайний захисний ефект на імунну систему. Відкриття вчених дає нове розуміння природи імунітету, хоча людям варто з обережністю змінювати дієту для профілактики грипу в осінньо-зимовий період.

Вчені з Єльського університету вирішили перевірити дію кетогенної дієти для захисту від вірусу грипу.

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Суть дослідження

Першу групу гризунів годували за принципом кетогенної дієти, їх раціон включав 90% жирів,9% білка і 1% вуглеводів.

Другу групу гризунів годували за типом стандартної дієти – 18% жирів, 58% вуглеводів і 24% білків.

Таке харчування тривало впродовж тижня, а тоді мишей заразили вірусом грипу.

Миші, харчування яких базувалося на принципах кетогенної дієти, виявилися менш уразливими до вірусу в порівнянні з гризунами зі звичайним раціоном.

Виявилося, що у них активізувалося підмножина імунних гамма-дельта-Т-клітин в легенях, які раніше вчені не пов'язували з імунною реакцією на грип.

Аби підтвердити дію захисного механізму, дослідники вивели ГМО-мишей без гена, що кодує гамма-дельта-Т-клітини. У них кетогенна дієта не забезпечувала захисту від вірусу. А відтак, саме виявлені вченими клітини протистояли грипу.

Організм мишей спалював жир для виробництва кетонових тіл з їжі. Як свідчать вчені, саме це може живити імунну систему для боротьби з інфекцією грипу.

Принципи кетогенної дієти

Як відомо, кетогенна дієта розроблялася для профілактики епілептичних припадків у дітей.

 
Кетогенна дієта – що це?
Кетогенна дієта – це дієта з дуже високим вмістом жиру, помірним вмістом білка і дуже низьким вмістом вуглеводів.
Дотримуючись цієї дієти, 75% калорій поступають з жиру, 20% калорій з білка, і близько 5% калорій з вуглеводів.


Обирайте здорові жири до свого харчового меню

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Продукти, які складають кето-раціон:

  • авокадо;
  • жирні горіхи і насіння: кешью, горіхи макадамії, насіння гарбуза;
  • цілі яйця;
  • жирний сир;
  • яловичина: портерхаус, філе-міньйон, рібай;
  • курятина: стегна і ніжки;
  • овочі: шпинат і інша зелень, брокколі, спаржа, капуста, гриби, болгарський перець;
  • шкварки;
  • оливкова олія;
  • сметана;
  • вершковий сир;
  • жирна риба: лосось, макрель, сардини, анчоуси;
  • бекон;
  • курячий бульйон.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Здорове харчування
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