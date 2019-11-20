Кетогенна дієта – тип харчування, що допоможе побороти грип
Раціон з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів надав незвичайний захисний ефект на імунну систему. Відкриття вчених дає нове розуміння природи імунітету, хоча людям варто з обережністю змінювати дієту для профілактики грипу в осінньо-зимовий період.
Вчені з Єльського університету вирішили перевірити дію кетогенної дієти для захисту від вірусу грипу.
Читайте також: Для сердечників пропонують новий спосіб лікування
Суть дослідження
Першу групу гризунів годували за принципом кетогенної дієти, їх раціон включав 90% жирів,9% білка і 1% вуглеводів.
Другу групу гризунів годували за типом стандартної дієти – 18% жирів, 58% вуглеводів і 24% білків.
Таке харчування тривало впродовж тижня, а тоді мишей заразили вірусом грипу.
Миші, харчування яких базувалося на принципах кетогенної дієти, виявилися менш уразливими до вірусу в порівнянні з гризунами зі звичайним раціоном.
Виявилося, що у них активізувалося підмножина імунних гамма-дельта-Т-клітин в легенях, які раніше вчені не пов'язували з імунною реакцією на грип.
Аби підтвердити дію захисного механізму, дослідники вивели ГМО-мишей без гена, що кодує гамма-дельта-Т-клітини. У них кетогенна дієта не забезпечувала захисту від вірусу. А відтак, саме виявлені вченими клітини протистояли грипу.
Організм мишей спалював жир для виробництва кетонових тіл з їжі. Як свідчать вчені, саме це може живити імунну систему для боротьби з інфекцією грипу.
Принципи кетогенної дієти
Як відомо, кетогенна дієта розроблялася для профілактики епілептичних припадків у дітей.
Дотримуючись цієї дієти, 75% калорій поступають з жиру, 20% калорій з білка, і близько 5% калорій з вуглеводів.
Обирайте здорові жири до свого харчового меню
Читайте також: Перелік жирів, які шкодять здоров'ю
Продукти, які складають кето-раціон:
- авокадо;
- жирні горіхи і насіння: кешью, горіхи макадамії, насіння гарбуза;
- цілі яйця;
- жирний сир;
- яловичина: портерхаус, філе-міньйон, рібай;
- курятина: стегна і ніжки;
- овочі: шпинат і інша зелень, брокколі, спаржа, капуста, гриби, болгарський перець;
- шкварки;
- оливкова олія;
- сметана;
- вершковий сир;
- жирна риба: лосось, макрель, сардини, анчоуси;
- бекон;
- курячий бульйон.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.