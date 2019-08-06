Як прискорити метаболізм: цінні поради дієтолога
Обмін речовин може пришвидшуватися або уповільнюватися залежно від багатьох факторів – недостатнє або надмірне харчування, зменшення або збільшення фізичних навантажень, вплив на організм кліматичних умов, наявності захворювань.
Що саме потрібно робити для прискорення обміну речовин – розповіла дієтолог Олена Юдіна.
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Що впливає на метаболізм:
– композитний склад тіла (чого більше в організмі-жиру або м'язової маси. Чим більше м'язів, тим вище метаболізм);
– стать (чоловік або жінка: у чоловіків метаболізм вище на 5-10%, ніж у жінок);
– вік (з віком метаболізм сповільнюється);
– харчовий термогенез (енергія, яку організм витрачає на переварювання їжі);
– фізична активність (загальне число калорій, які ви щодня витрачаєте в ході будь-якої діяльності).
Як прискорити метаболізм
Прискорити метаболізм можна в будь-якому віці. Головне – дотримуватися наступних правил.
1. Питний режим
Вода допомагає прискорити обмін речовин на 3%. Добова норма споживання чистої води 40 мл*1 кілограм фактичної маси тіла, розділена на 2. Наприклад: жінка з вагою 70 кілограмів повинна випивати 40*70:2 = 1400 мл води.
Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день
2. Дробове харчування
Харчуватися необхідно 4-6 разів на день, тобто через кожні 3 години. Ті люди, які регулярно перекушують, в цілому за день з'їдають менше. І ні в якому разі не дозволяй собі голодувати. Голодування уповільнює обмінні процеси.
3. Додайте в раціон білок
Пісний білок сприяє підвищенню метаболізму, оскільки при його вживанні в їжу, організм витрачає в два рази більше калорій на його перероблення.
4. Їжте продукти, які розганяють обмін речовин
Введіть в раціон харчування продукти, які допомагають розігнати метаболізм. А саме: цитрусові, імбир, корицю, червоний гострий перець, зелений чай і каву (не більше 3-х чашок в день), цільнозернові крупи, броколі.
Також введіть в раціон харчування продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти: риба жирних сортів (скумбрія, оселедець, лососеві), лляне масло, рижієве масло, горіхи.
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5. Сніданок
Той, хто відмовляється від сніданку – ніколи не пришвидшить свій метаболізм і не схудне. Саме сніданок дає поштовх обміну речовин.
6. Здоровий сон
Щоб розігнати метаболізм, потрібно спати не менше 8 годин на добу. Пам'ятайте, якщо не спати достатню кількість часу, прискорити обмін речовин неможливо.
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