Як прискорити метаболізм: цінні поради дієтолога

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6 порад, як прискорити метаболізм
6 порад, як прискорити метаболізм / unsplash

Обмін речовин може пришвидшуватися або уповільнюватися залежно від багатьох факторів – недостатнє або надмірне харчування, зменшення або збільшення фізичних навантажень, вплив на організм кліматичних умов, наявності захворювань.

Що саме потрібно робити для прискорення обміну речовин – розповіла дієтолог Олена Юдіна.

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Метаболізм – що це?
Це швидкість, з якою тіло людини перетворює їжу в енергію і витрачає цю енергію.

Що впливає на метаболізм:

– композитний склад тіла (чого більше в організмі-жиру або м'язової маси. Чим більше м'язів, тим вище метаболізм);
– стать (чоловік або жінка: у чоловіків метаболізм вище на 5-10%, ніж у жінок);
– вік (з віком метаболізм сповільнюється);
– харчовий термогенез (енергія, яку організм витрачає на переварювання їжі);
– фізична активність (загальне число калорій, які ви щодня витрачаєте в ході будь-якої діяльності).

Як прискорити метаболізм

Прискорити метаболізм можна в будь-якому віці. Головне – дотримуватися наступних правил.

1. Питний режим

Вода допомагає прискорити обмін речовин на 3%. Добова норма споживання чистої води 40 мл*1 кілограм фактичної маси тіла, розділена на 2. Наприклад: жінка з вагою 70 кілограмів повинна випивати 40*70:2 = 1400 мл води.

Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день
Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день

2. Дробове харчування

Харчуватися необхідно 4-6 разів на день, тобто через кожні 3 години. Ті люди, які регулярно перекушують, в цілому за день з'їдають менше. І ні в якому разі не дозволяй собі голодувати. Голодування уповільнює обмінні процеси.

3. Додайте в раціон білок

Пісний білок сприяє підвищенню метаболізму, оскільки при його вживанні в їжу, організм витрачає в два рази більше калорій на його перероблення.

4. Їжте продукти, які розганяють обмін речовин

Введіть в раціон харчування продукти, які допомагають розігнати метаболізм. А саме: цитрусові, імбир, корицю, червоний гострий перець, зелений чай і каву (не більше 3-х чашок в день), цільнозернові крупи, броколі.

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Також введіть в раціон харчування продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти: риба жирних сортів (скумбрія, оселедець, лососеві), лляне масло, рижієве масло, горіхи.

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5. Сніданок

Той, хто відмовляється від сніданку – ніколи не пришвидшить свій метаболізм і не схудне. Саме сніданок дає поштовх обміну речовин.

6. Здоровий сон

Щоб розігнати метаболізм, потрібно спати не менше 8 годин на добу. Пам'ятайте, якщо не спати достатню кількість часу, прискорити обмін речовин неможливо.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Поради Дієти
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